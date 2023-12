Milena López reveló por qué no quiso regresar al canal RCN: “Me cuesta”

Milena López es una presentadora colombiana que se dio a conocer entre el público local gracias a su participación en varios proyectos de RCN Televisión, como Muy buenos días y El Lavadero. Sin embargo, en septiembre de 2017, dio un paso al costado y renunció a las labores que desarrollaba en el canal.

Desde entonces, las razones de su salida se convirtieron en un misterio que, seis años después, quedó resuelto gracias a la propia comunicadora, quien reveló las razones por las que, incluso, declinó una oferta para volver a la compañía.

Milena López cumplirá 7 años por fufera del canal RCN en 2024 Fotografía por: Instagram Milena López

¿Por qué Milena López se niega a volver a RCN?

De acuerdo con lo expuesto por la manizaleña en una entrevista con Lo sé todo, recibió hace poco tiempo una nueva propuesta para regresar al canal con La casa de los famosos, proyecto en el que ya confirmaron asistencia varios famosos, como Carla Giraldo y Gregorio Pernía.

No obstante, López prefirió declinar la oferta y permanecer alejada de las cámaras por razones que tiene muy claras: “Yo tengo un hogar, una familia, tengo un esposo, irme de mi casa mucho tiempo no está contemplado; el tema de la convivencia con otras personas me parece difícil y me cuesta entrar en conflicto con otras personas”.

De igual manera, reiteró su postura de permanecer al pendiente de su familia al contestar “es que no todo es plata”, cuando le preguntaron en dicho programa si podría reconsiderar su respuesta en caso de que la oferta fuera mucho más jugosa.

Fue entonces cuando seguidores de Milena López y televidentes del canal RCN reaccionaron a estas palabras a través de redes sociales. “Me encantaría verte de vuelta porque transmites una energía muy bonita”, “la familia siempre será más importante y quien juzga este tipo de decisiones es porque no tiene hijos” y “todo tiene su tiempo y pronto llegará el momento de tu regreso”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Un repaso por al carrera de Milena López

Es una presentadora de televisión y modelo colombiana, nacida en Manizales el 5 de noviembre de 1981. Estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Caldas y fue reina de la feria de Manizales en 2005.

Inició su carrera en la televisión en un programa llamado Gente Interactiva y luego pasó a Estilo RCN, Muy Buenos Días, Citynoticias y Venga, le Cuento.

Además, se dedica al diseño de vestidos de baño con su marca Be-Hippie. En enero de 2021, Milena López y su familia se contagiaron de coronavirus, pero lograron recuperarse satisfactoriamente. Además, su esposo, Andrés Ardila, se convirtió en protagonista de una historia de superación al vencer un agresivo cáncer de pulmón.