Daniel Arenas reveló que la Virgen de Guadalupe le hizo un milagro. Esto contó

Actualmente Daniel Arenas goza de gran popularidad en Estados Unidos gracias a su rol como conductor en el programa matutino de Telemundo Hoy. El actor colombiano ya había tenido una época de éxito en México donde estelarizó varias novelas. Algunas de ellas Teresa, Corazón indomable y Mi marido tiene familia.

Arenas estuvo un tiempo en Colombia y hace casi un año decidió radicarse en Estados Unidos, donde desde comienzos de año asumió el reto de presentar el espacio de la cadena Telemundo, que se ve no solo en Estados Unidos sino en toda América Latina.

Pareciera que los pasos de Arenas siempre han sido certeros y seguros, no obstante, él mismo confesó que también ha tenido épocas donde lo ha invadido la inseguridad y ha estado temeroso por el futuro. Justamente cuando comenzó a vivir en el país del Norte atravesó un tiempo así y un milagro lo sacó de la incertidumbre y las dudas.

Cómo fue el milagro que Daniel Arenas vivió en Estados Unidos

El mismo Daniel lo contó en el programa Hoy lo que ocurrió a solo unos pasos del lugar donde hoy trabaja. “Llevaba un par de meses en Miami, uno se siente como solo, desubicado y te preguntas, ‘¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Hice lo correcto?’”, recordó el bumangués sobre esa época donde lo atacaban las dudas.

“Iba en el carro, me paro en un semáforo y de repente siento que alguien me está mirando”, contó refiriéndose a su experiencia divina. “Volteo a la izquierda y veo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe de esta iglesia que está aquí, al frente literal de Telemundo. Y a partir de ahí yo dije, ‘estoy acompañado’”, contó sobre aquel inolvidable día que le traería paz interior. “Hice lo correcto. Diosito quería que yo estuviera acá y la Virgencita es la que me ha estado acompañando todos estos meses de este año. Así que un lugar maravilloso que tienes que ir a conocer”, expresó el artista seguro de que ese día vivió un milagro divino, pues desde entonces reside en Miami, ciudad donde se ha adaptado y ha sido muy feliz.

El pasado 12 de diciembre se celebró el Día de la Virgen de Guadalupe y por supuesto, Daniel reiteró su devoción por ella y recordó el milagro que ella le concedió en momentos difíciles.

