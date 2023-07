Mary Méndez, de ‘La red’, reveló su peso y atajó las críticas en su contra

Mary Méndez es una presentadora que goza de gran reconocimiento entre el público colombiano, gracias a su participación en icónicos programas de la televisión colombiana, como También caerás y La red.

La samaria de lleva más de 11 años saliendo al aire cada fin de semana, por esa razón es que miles de personas suelen hablar de ella en redes sociales. Tal y como sucedió en días recientes, cuando recibió algunos comentarios sobre su peso.

Como respuesta a los internautas, Mary Méndez colgó una serie de historias en su cuenta de Instagram. Allí se refirió a quienes dicen que ella es delgada por genética y no por el estilo de vida que suele demostrar en las plataformas digitales.

“Oigo tantos comentarios que dicen: ‘Es que lo tuyo es genética’ o ‘es que tú eres flaquita y puedes comer lo que quieras’ ¿Perdón? ”, cuestionó al principio de su publicación.

La presentadora de La red aseguró que su peso llegó a ser de 62 kilos, pero en la actualidad es de tan solo 50 y eso es gracias a un estilo de vida que incluye estrictas rutinas de ejercicio y consumo de alimentos saludables.

“Eso no fue así no más, no señores ¡Hay que joderse!”, agregó Mary Méndez.

La mujer de 47 años concluyó su intervención afirmando que hay quienes justifican el no conservar un peso adecuado por tener una “contextura gruesa”, pero advirtió que eso es tan solo una excusa.

El problema que Mary Méndez tiene por estos días

Además de presentar en el canal Caracol, desde hace cinco años emprendió un negocio de alimentos saludables que ha crecido en el mercado colombiano.

Y aunque está de vacaciones en su profesión como conductora de televisión, no sucede lo mismo en su rol como empresaria. De hecho, en días recientes manifestó que hay un tema que la tiene con dolor de cabeza.

“Estoy de vacaciones de La red, pero nunca estoy de vacaciones de Fitcook. A pesar de que estoy de vacaciones en La red, creo que no he podido disfrutar las vacaciones de una manera decente porque tengo todo esto metido en la cabeza ¡Todo esto para mí es agotador y estresante al mil por ciento!”, aseveró a través de unas historias en Instagram.

De acuerdo con lo que explicó Mary Méndez en otras publicaciones, uno de los ingredientes con los que fabrica varios de sus productos está agotado, lo cual la ha llevado a estar en serios aprietos para poder cumplirles a sus proveedores y clientes.