Mary Méndez respondió a burlas de Carlos Vargas: “No me define mi físico”

Mary Méndez, presentadora de La Red, ha sido tema de conversación en horas recientes tras defenderse de los comentarios que recibió por parte de Carlos Vargas, su compañero, quien hizo varios comentarios sobre su físico a modo de broma.

Todo ocurrió gracias un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se ve a la samaria mostrar el vestido que usó para el programa del pasado sábado 30 de septiembre de 2023. Mientras ella camina y se graba, Vargas aparece detrás y hace un chiste sobre su busto (pecho): “Mire que ella puede girar la cabeza, esta es la espalda de ella”. Luego, se escucha a Carlos Giraldo agregar: “Como la de El Exorcista”.

Mary Méndez se rio de los chistes hechos por sus colegas y continuó grabando sin darle mayor importancia al asunto. Sin embargo, no faltaron las críticas y los señalamientos a Carlos Vargas por lo que algunos televidentes consideraron como “irrespeto”. Otros defendieron el sentido del humor de los presentadores y aseguraron que entre ellos hay una buena amistad.

Mary Méndez contestó a los comentarios de Carlos Vargas

Ante la polémica, la presentadora de La red subió un nuevo video a su cuenta de Instagram, en el que aclaró lo ocurrido y respondió a quienes hablaban de su físico. En su declaración fue contundente y dijo que no le afectan las burlas, pues se siente segura de su cuerpo y de su personalidad.

“No puedo dejar pasar eso por alto. En mi más reciente publicación, en la que Vargas dice que yo soy como la del Exorcista, haciendo alusión a mi busto, me parece comiquísimo”, expresó.

La también empresaria y figura de redes sociales recordó que hace varios años se quitó las prótesis mamarias por motivos de salud y, desde entonces, ha aprendido a aceptarse y quererse tal como es. Además, afirmó que entre ella y Carlos Vargas hay una relación de confianza y respeto, y que no se ofende por sus bromas: “Yo sé quién soy yo, sé lo que valgo, sé lo que tengo para darle al mundo. No me define mi físico ni mi voluptuosidad. Me define mi carácter, mi personalidad, mi inteligencia”.

Por último, Mary Méndez aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que se sienten presionadas por los estándares de belleza impuestos por la sociedad y los medios de comunicación. Les dijo que lo más importante es sentirse bien consigo mismas y no dejarse afectar por las opiniones ajenas.

“Les digo a todas las mujeres que están ahí afuera: no se sientan mal por cómo son. No se sientan mal porque no tienen el cuerpo perfecto o porque no tienen el pelo perfecto o porque no tienen la cara perfecta. Lo más importante es cómo se sienten ustedes por dentro”, concluyó.