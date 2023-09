Marina Granziera también le dice ‘hasta luego’ a Noticias Caracol ¿Por qué razón?

Marina Granziera es una de las presentadoras más conocidas del canal Caracol, pues lleva casi 11 años como parte del equipo de Noticias Caracol y del Gol Caracol, con los cuales ha acompañado importantes momentos para el fútbol colombiano, como el Mundial Brasil 2014 y el Mundial Rusia 2018.

A finales de julio, la brasilera de 34 años hizo un importante anuncio a sus amigos y seguidores, al revelar que está embarazada y a la espera de un segundo hijo con Iván Bonnet, su esposo.

Ahora, un mes después de entregar esta noticia, Marina Granziera comentó que tan solo quedan unos meses para despedirse de su trabajo en los programas del canal Caracol, pues deberá enfocarse en la etapa final de gestación y en los primeros meses de vida de su futuro bebé.

Marina Granziera tiene una relación con Iván Bonnet desde 2011 y, desde hace 3 años, tienen una hija llamada María Fotografía por: Instagram Marina Granziera

Así lo comentó la comunicadora extranjera al programa Bravíssimo, en el cual contó que espera seguir frente a las cámaras de Noticias Caracol y Gol Caracol hasta que su salud se lo permita: “Si tengo salud y puedo trabajar, hasta que ella [la bebé] me deje. Está para finales de enero, comienzos de febrero, si yo puedo trabajar hasta ahí, maravilloso”.

No obstante, la presentadora Mariana Granziera mencionó que empezará su licencia de maternidad en enero de 2024 y durará varios meses por fuera. Además, aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento al canal por el apoyo que le ha brindado en esta nueva etapa.

Este anuncio se suma al hecho por Alejandra Giraldo días atrás, cuando explicó por qué estará ausente las próximas semanas de Noticias Caracol.

Puedes leer también: Actriz de ‘El cartel de los sapos’ vivió pesadilla por maltratos de su exesposo

¿Cómo terminó Marina Granziera en el Gol Caracol?

La presentadora Paulista hizo sus prácticas en un famoso canal estadounidense y logró abrirse campo entre el grupo de periodistas de planta. No obstante, su relación de año y medio con Bonnett empezó a verse afectada por la distancia.

Fue entonces cuando Granziera decidió rehacer su vida en Colombia y buscó trabajo en el canal Caracol. Y aunque tardó mucho más de lo esperado, le dieron la oportunidad y hasta el día de hoy continúa haciendo parte del equipo de trabajo.

Te puede interesar: hovanoty respondió al regaño de Amparo Grisales por imitarla ¿Seguirá haciéndolo?

“Conocí a Javie Bonnett y me entrevisté con él y con Óscar Gómez, quien en ese momento estaba en deportes y era jefe de noticiero; entonces nos conocimos y quedaron en que luego hablaríamos, pero pasó un mes, dos meses y hasta tres, mientras tanto yo llamaba y Javier me decía: ‘Cuando tenga algo te aviso’, hasta que un día me dijo que había una oportunidad y el resto ya ustedes lo han vivido conmigo”, concluyó Marina Granziera en su charla con La red.