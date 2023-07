Marina Granziera se destapó y contó cómo terminó viviendo en Colombia

El nombre de Marina Granziera lleva varios años sonando en las transmisiones del Gol Caracol, lo que ha convertido a esta periodista en una de las más reconocidas de los medios deportivos en Colombia.

La mujer nació hace 35 años en São Paulo, el dinámico centro financiero de Brasil. Desde niña soñó con ser reportera y hacer parte de la sección deportiva de un noticiero televisivo, por eso hizo todo lo posible para realizar sus prácticas profesionales en un canal internacional.

“Siempre estuve en el deporte, desde que empecé como practicante en Telemundo. Antes de graduarme conseguí una pasantía en el área deportiva, pero yo trabajaba en una compañía de relaciones públicas, entonces dejé todo eso para poder meterme en este mundo porque era mi gran sueño. En ese momento yo dije: ‘Mejor cambiar todo ahora y no después, en un futuro, estar arrepentida por no seguir mi sueño’”, explicó en una entrevista con La red, programa de Caracol Televisión.

La mujer ha cubierto Juegos Olímpicos y hasta mundiales de fútbol Fotografía por: Instagram Marina Granziera

Luego de cumplir su periodo de pasantías allí, Marina Granziera se abrió paso entre el grupo de reporteros y periodistas de planta. Sin embargo, ahora su vida profesional estaba interfiriendo en lo personal, pues para ese momento ya tenía un noviazgo con el empresario colombiano Iván Bonnett, su actual esposo, y llevar la relación a distancia no fue nada fácil.

“Llevábamos ya más de un año y medio juntos y tratábamos de vernos seguido, pero no era tan seguido. Llegó un momento en el cual hubo que tomar decisiones, entonces yo renuncié a mi trabajo en Telemundo y me vine a Colombia para empezar un sueño”, agregó.

Te puede interesar: Daniela Álvarez, muy bien acompañada en su viaje a Australia sin Daniel Arenas

¿Cómo llegó Marina Granziera al Gol Caracol?

Con la firme intención de iniciar un nuevo camino en este país, la comunicadora brasilera buscó empleo en Caracol Televisión y logró tener una entrevista con Javier Hernández Bonnett. No obstante, pasaron muchos meses para que la llamaran a trabajar.

Incluso, la periodista afirmó entre risas que solía ser muy intensa con las llamadas al canal para saber qué había pasado con su vacante e informarse de unas nuevas.

Puedes leer también: Hermana de James Rodríguez mostró la cara de sus gemelos con tiernas fotos

“Conocí a Javier, me entrevisté con él y con Óscar Gómez, quien en ese momento estaba en deportes y era jefe de noticiero; entonces nos conocimos y quedaron en que luego hablaríamos, pero pasó un mes, dos meses y hasta tres, mientras tanto yo llamaba y Javier me decía: ‘Cuando tenga algo te aviso’, hasta que un día me dijo que había una oportunidad y el resto ya ustedes lo han vivido conmigo”, concluyó Marina Granziera en su charla con La red.