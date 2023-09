Actriz de ‘El cartel de los sapos’ vivió pesadilla por maltratos de su exesposo

Lejos de su trabajo en series como El cartel de los sapos: el origen y Perdida, el nombre de Verónica Velásquez es protagonista de varios titulares informativos, gracias a la sorprendente declaración que hizo en contra de su exesposo, al que acusa de violentarla física y mentalmente durante dos años.

La primera señal de maltrato, según contó a La red, surgió cuando ella estaba embarazada de su primer y único hijo, pues en medio de un ataque de celos el sujeto la tomó por la cara, le tapó la boca y, contra una pared, le pidió que se callara.

“Fue una situación bien complicada (...) No sabíamos que yo estaba embarazada todavía, fue a las dos semanas que me entero y fue como recibir un baldado de agua fría”, aseveró Velásquez, quien interpretó en El cartel de los sapos a Nora Villegas, hermana menor de los narcotraficantes Emanuel y Leonardo Villegas.

Te puede interesar: Jhovanoty respondió al regaño de Amparo Grisales por imitarla ¿Seguirá haciéndolo?

En aquella ocasión, el hombre rompió el labio de la actriz de ‘El cartel de los sapos’ Fotografía por: Captura de pantalla La Red

Hijo de actriz de ‘El cartel de los sapos’ también fue víctima de esta situación

“Me casé sola y tuve un hijo sola porque en el embarazo tampoco estuvo siendo un apoyo”, aseguró Verónica Velásquez, quien expuso que, en otra ocasión, cuando llegó con su hijo de una reunión familiar, se encontró que su esposo los había dejado por fuera.

Desde entonces, comenzó un proceso legal en la pareja por violencia intrafamiliar: “Tuvimos una audiencia a los cuatro días y le dijeron que, donde me volviera a agredir, tendría consecuencias penales”.

A pesar del divorcio, la actriz intentó llevar una buena relación con su ex por el bien de su hijo. Sin embargo, un día que recogió al pequeño en la casa del hombre se llevó una escabrosa sorpresa.

“Lo dejé a mediodía y lo recogí a las siete de la noche, y me lo entregó envuelto en una manta, aunque no le vi problema porque estaba haciendo frío. Cuando me monté al carro y le quité la cobija al niño me doy cuenta de que tiene la cara llena de cinta de enmascarar ¡Eso me llenó de ira! Además, cuando llegué a la casa a cambiarle el pañal, porque no se lo había cambiado en todo el día, le sentí un bulto: tenía metida una papa con las iniciales de nuestros nombres en plastilina ¡Me pareció una cosa de psicópata, de enfermo mental y de alguien obsesivo!”, explicó aterrada a La red.

Puedes leer también: Zulma Rey se despidió de MasterChef con pulla para Carolina Acevedo: “Me aislaba”

Ante esta situación, Verónica Velásquez expuso el caso ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no recibió la ayuda esperada, pues solo advirtieron al hombre que esto no debía ocurrir de nuevo.

Los líos legales entre la actriz de El cartel de los sapos y su exesposo continúan, pero ahora por la cuota de manutención de su hijo.