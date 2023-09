Alejandra Giraldo se despidió de Noticias Caracol y dejó vacío en los televidentes

Noticias Caracol tiene una gran cantidad de presentadores que gozan del cariño del público, entre estos Alejandra Giraldo, cuya ausencia este 8 de septiembre generó un “gran vacío” entre los televidentes del informativo.

Las razones de su inesperada salida fueron explicadas en redes sociales por Andrés Montoya, su compañero en las emisiones de la mañana, quien aprovechó un corte de comerciales para colgar una historia de Instagram contando que su amiga se va de vacaciones.

Incluso, Montoya le preguntó a Alejandra Giraldo si, tras su regreso a Noticias Caracol, le regalaría algún recuerdo de su viaje, a lo que ella contestó entre risas y bromas: “No te voy a traer nada, porque no te lo mereces, porque voy a volver yo y ese debe ser el mejor regalo”.

A pesar de que el presentador del informativo aseguró estar complacido de tener de vuelta a su colega, continuó insistente con el tema del regalo, pues señaló que el destino al que ella llegará en próximos días es uno de sus favoritos.

No es la primera vez en el año que Alejandra Giraldo se ausenta de Noticias Caracol Fotografía por: Instagram

Puedes leer también:

De lo que sí quedó la duda fue del lugar al que Alejandra Giraldo viajará en compañía de Alejandro Serrano, un empresario con el que lleva casada más de 10 años y quien la ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida.

Los televidentes de Noticias Caracol utilizaron las redes sociales para enviarle mensajes a la presentadora, de quien aseguran deja “un gran vacío” para las próximas emisiones: “Esperamos que vuelvas pronto, amamos verte en pantalla”, “mereces ir a descansar y disfrutar, pero ojalá el tiempo pase rápido” y “vamos a ver quién la va a reemplazar estos días, pero me hará mucha falta”.

Alejandra Giraldo y el trastorno por el que se quitó las prótesis

En febrero pasado, la periodista tuvo que ausentarse de Noticias Caracol. Y aunque al principio se creyó que estaba de vacaciones, luego se conoció que había sido intervenida quirúrgicamente para retirarle sus prótesis.

Días después brindó una entrevista al programa La Red, y allí habló del padecimiento que le fue diagnosticado. Hace tres años, le descubrieron una enfermedad autoinmune denominada el Síndrome de Sjögren.

Puedes leer también:

“Es un síndrome de resequedad generalizada, en la piel, la boca, los ojos, los oídos; se me cae el pelo y la saliva se pone extremadamente espesa. Hay momentos en que no puedo comer, es como si se cerrara la tráquea... se pone espesa. Un día amanecí con la cara hinchada. Los síntomas eran tan hartos porque la calidad de vida afecta mucho”, comentó Alejandra Giraldo en aquella ocasión.

Para disminuir un poco todo lo que sentía, el especialista le recomendó a la comunicadora extraer sus prótesis, aunque eso no fuera una plena garantía. Por esa razón, el 12 de febrero la mujer de 39 años acudió al quirófano para extraer sus prótesis mamarias: “Mi cuerpo no reconoce mis glándulas que producen secreción, entonces ataca la glándula lagrimal, ataca mi glándula tiroidea. Yo tengo hipertiroidismo de origen autoinmune, mi cuerpo no se reconoce como un todo, sino que se ataca a sí mismo y todas esas secreciones que dejo de producir pues me generan unos malestares impresionantes”.