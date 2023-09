Gorda Fabiola aclaró los rumores de su salida de Sábado Felices: “no pares bolas”

Luego de varios días de rumores acerca de su supuesta pronta salida de Sábados Felices, legendario programa de humor del Canal Caracol, Fabiola Posada, la reconocida Gorda Fabiola, aclaró lo que pasa en su vida laboral.

La revista Vea se contactó con la comediante para preguntarle acerca del tema y, con el humor que la caracteriza, mencionó que, en efecto, sus papeles de pensión ya están en manos de su empleador, destacó que es decisión del canal o de ella misma su salida, por lo que, para el momento, sigue activa y trabajando fuertemente.

“Mi vida, no le pares bolas a eso (...) yo ya metí los papeles de pensión, es cierto (...) algún día tiene que llegar el momento de mi retiro de Sábados Felices, pero no es todavía. Es una decisión mía o del canal, pero no se ha tomado todavía, y espero que no se tome”, le contó a la revista Vea, entre risas.

Lo que comentaron algunos medios de comunicación al respecto fue que, aparentemente, la gorda Fabiola estaría cerca de abandonar la televisión por razones que no solo tenían que ver con su pensión, sino también hasta por temas de salud. Lo cierto es que, así como lo informó recientemente el portal de entretenimiento del Canal Uno, Lo sé todo, la samaria, de 59 años, solamente habría pasado sus papeles de pensión.

“Nos hemos enterado que quien se va, esta mujer de peso pesado de la televisión colombiana que va a hacer muchísima falta, es nuestra querida humorista y actriz Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda’ Fabiola”, comentó el periodista Ariel Osorio, uno de los presentadores del programa.

“Está pensando, contundentemente, en decirle adiós a la televisión colombiana, a la pantalla chica en la que ha crecido con sus personajes, con los que ha hecho reír a millones de colombianos (...) Estaría alistando los trámites para llevar a cabo su pensión y es que más de 30 años ‘dando lora’ en la televisión la han catapultado como una de las mejores humoristas del país”, añadió el comunicador. En lo que se puede leer, jamás se mencionaron temas de salud, como sí lo aseguraron otros medios de comunicación.

La gorda Fabiola quiere seguir trabajando

En testimonios que otorgó a Lo sé todo, Fabiola aseguró que ya pasó sus papeles de pensión pero que aún no le han salido. Contó que, incluso, tuvo que contratar a un abogado para trasladarse de un fondo de pensiones privado al que ofrece el Estado.

“Voy a morir como el coronel no tiene quien le escriba, esperando que llegue la pensión. Mientras el canal lo decida, yo estoy (...) Después de haber estado tantas veces cercana a la muerte yo estoy viviendo a mil todo y yo no quisiera llegar a ese punto de ya estar tranquila, porque a mí tanta tranquilidad me mata, por eso no soporto un hospital (...) yo le digo a Dios, ‘todavía no, todavía no’, y mientras el canal me dé la oportunidad y la gente de seguir (...) yo voy a ser la mujer más feliz y realizada, de verdad, hasta que las fuerzas me den, seguiré trabajando”, comentó ella misma.