Famosa presentadora de Caracol está embarazada ¿De quién se trata?

Marina Granziera es una de las presentadoras más reconocidas del canal Caracol, gracias a los casi 11 años que lleva como parte del equipo del Gol Caracol, con el cual ha acompañado importantes momentos del deporte nacional, como el Mundial Brasil 2014 y el Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, lejos de su vida como periodista, la brasileña de 34 años ha sido noticia entre sus seguidores y amigos por una razón que la tiene alegre, pues está embarazada y a la espera de su segundo hijo.

Los encargados de dar a conocer la noticia fueron los presentadores de La Red, programa de Caracol Televisión, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar a Marina Granziera y enviarle mensajes positivos.

De igual manera, la presentadora Mary Méndez sugirió que su compañera de canal va a tener su bebé en Colombia y no en Brasil, como algunos pensaron: “Felicitaciones, mi amor. Sabemos que es un bebecito que va a llegar con toda la ilusión. Y será un colombiano porque creo que lo tendrá acá”.

Cabe mencionar que en mayo de 2020, en plena pandemia por el covid-19, la presentadora del Gol Caracol dio a luz a María, su hija con el empresario colombiano Iván Bonnett, quien es también el padre del bebé que ahora viene en camino.

Esta fue la publicación con la cual Granziera anunció el nacimiento de su primogénita Fotografía por: Captura de pantalla

¿Cómo terminó Marina Granziera en el Gol Caracol?

La presentadora Paulista hizo sus prácticas en un famoso canal estadounidense y logró abrirse campo entre el grupo de periodistas de planta. No obstante, su relación de año y medio con Bonnett empezó a verse afectada por la distancia.

Fue entonces cuando Granziera decidió rehacer su vida en Colombia y buscó trabajo en el canal Caracol. Y aunque tardó mucho más de lo esperado, le dieron la oportunidad y hasta el día de hoy continúa haciendo parte del equipo de trabajo.

“Conocí a Javie Bonnett y me entrevisté con él y con Óscar Gómez, quien en ese momento estaba en deportes y era jefe de noticiero; entonces nos conocimos y quedaron en que luego hablaríamos, pero pasó un mes, dos meses y hasta tres, mientras tanto yo llamaba y Javier me decía: ‘Cuando tenga algo te aviso’, hasta que un día me dijo que había una oportunidad y el resto ya ustedes lo han vivido conmigo”, concluyó Marina Granziera en su charla con La red.