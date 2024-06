La Segura habló sobre supuesta infidelidad con Pantera: “no sé cómo nos pillaron”

En el reciente capítulo de La casa de los famosos, Pantera fue elegido por el público como el nuevo eliminado. Entre Julián Trujillo, Karen Sevillano y Alfredo Redes, el guajiro fue el que obtuvo menor votación, quedando así en la sexta posición del reality de ViX y RCN.

Miguel Melfi, Pantera y Alfredo Redes, integrantes del team 'papillente' de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿La Segura y Pantera fueron infieles en ‘La casa de los famosos’?

Hace unas semanas, se rumoró en redes sociales que, supuestamente, La Segura le había sido infiel a su novio con Pantera dentro de La casa de los famosos. Las especulaciones surgieron luego que se viralizaran unos videos donde se observa a Pantera, recostado en la cama del cuarto del líder, mientras una mujer, aparentemente La Segura, se le acerca.

Inmediatamente, en redes aseguraron que se trató de una supuesta infidelidad. Luego de varias semanas, la generadora de contenido caleña rompió el silencio y explicó lo que ocurrió realmente.

“Vengo a contarles la verdad de lo que pasó entre Pantera y yo en ‘La casa de los famosos Colombia’. Los voy a poner en contexto. Básicamente en TikTok andan rondando unas imágenes donde se me ve, presuntamente en la habitación de Pantera en ese entonces en el cuarto del líder, con títulos dicientes que dicen que Pantera y yo... ustedes ya saben, que él y yo merendamos la vuelta”, comenzó diciendo por medio de un video que publicó en su cuenta de TIkTok.

Enseguida, en tono sarcástico, agregó: “les soy honesta. Pensé que las cámaras no estaban grabando en ese momento, no sé cómo nos pillaron, no sé cómo sacaron esos videos a la luz, aún me lo sigo preguntando”.

La Segura desmiente haber sido infiel con Pantera en ‘La casa de los famosos’

En ese video, que ya cuenta con más de 40 mil likes y cientos de comentarios, la caleña desmiente haberle sido infiel a su novio y explicó lo que, realmente, ocurrió ese día. De hecho, afirmó que quien se ve en las imágenes no es ella, sino su amiga Karen Sevillano.

“Que me acusen de chismosa, pero de infiel, jamás, es como decir que mis dientes son de leche. Lo primero que quiero entender es que, si ustedes se van a crear un galón falso para destruirme mi matrimonio, por qué no se fijan que la que está primero parada ahí socorriendo al pobre Pantera que se nos estaba muriendo, es Karen, no yo, yo de dónde voy a tener este cu** que tiene Karen, yo no tengo cu**, acuérdense, ustedes no me dicen ‘culo cortado’, pues. Esa nalgota es de Karen, tamaño XXL, yo cuando vi dije, pero esa no soy yo”, aseguró.

De acuerdo con sus declaraciones, ese día el reciente eliminado del reality estaba enfermo, y ellas dos acudieron a ayudarlo. De hecho, en el audio del video se escucha cuando le dicen al ‘Jefe’ que él se sentía mal.

“Nuestro pobre muchacho, nuestro hermanito Pantera, casi que al borde de la mortandad, desahuciado, nos hace una señita desde el cuarto del líder a Karen y a mí. Nos fuimos hacia allá, cuando el tipo cadavérico, cadavérico, él nos decía que no podía respirar. Yo estaba desesperada. Luego llego yo a la escena del “crimen”, a la escena de la supuesta infidelidad”, explicó.

Finalmente, La Segura agregó: “estoy intentando reparar mi imagen, no solamente la mía, sino la de Pantera y la de Karen, la de los implicados, nuestros maridos, la mujer de Pantera, solo eso se lo creen ustedes porque si hubo dos mujeres que fuimos paradas en la raya en ese reality, fuimos Karen y yo. ¿Cuándo nos vieron con confiancitas? Peleamos todo el reality con estos machos opresores, estos hombres no nos podían respirar en la nuca porque...”, puntualizó.