Novia de Julián Trujillo fue amenazada por polémica con Karen Sevillano en LCDLF

Cuando recién comenzó La casa de los famosos, Julián Trujillo era uno de los participantes que menos polémica generaba. A diferencia de otros concursantes, el actor se había mostrado muy reservado; sin embargo, con el paso de las semanas el encierro ha generado varias peleas.

¿Qué pasó con Julián Trujillo y Karen Sevillano?

El actor y la generadora de contenido caleña han tenido varios desencuentros en los últimos días. El más reciente se dio porque Trujillo y La Segura se dijeron lo que pensaban el uno del otro.

A Sevillano no le gustó lo que dijo Julián de su amiga y se refirió a él con fuertes palabras: “maldito, desgraciado, perro sarnoso”. No obstante, ahí no quedó todo, la creadora de contenido también se refirió a Susana Rojas, novia de Trujillo, asegurando: “él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”.

¿Por qué Susana Rojas, novia de Julián Trujillo, fue amenazada?

Las palabras de Sevillano han generado toda una polémica en las redes sociales. Susana Rojas sorprendió al revelar que, un internauta la amenazó. “¿Eres consciente de la amenaza que estás haciendo? Tienes derecho a la libre expresión y a tener tus ideas y posiciones con respecto a los participantes de #LaCasaDeLosFamososCol ¿Pero hacer una amenaza? ¿Pública?”, escribió en X.

Eres consciente de la amenaza que estás haciendo?

Tienes derecho a la libre expresión y a tener tus ideas y posiciones con respecto a los participantes de #LaCasaDeLosFamososCol

Pero hacer una amenaza? Pública?#LaCasaDeLosFamososColombia @CanalRCN @FiscaliaCol @LaCasaFamososCo — Susana Rojas (@SusanaRojas) April 7, 2024

En el mensaje, esa persona le decía: “por eso es que aparecen picadas en bolsas negras por apoyar a tipos agresivos de esa manera, uishh”.

De acuerdo con lo que dijo la actriz, la persona que la amenazó borró el comentario, pero, afortunadamente, ella le tomó un pantallazo. “Ya borró el comentario con la amenaza. Pero tengo el pantallazo guardado Esperemos que la gente no siga teniendo ese tipo de comportamientos CON NINGUNA PERSONA JAMÁS”.

Por ahora, la actriz no ha revelado si interpondrá una denuncia formal contra esa persona, ni tampoco se ha referido a las palabras de Karen Sevillano hacia ella y hacia su pareja.

Visita de Susana Rojas a ‘La casa de los famosos’ fue tendencia

En el capítulo del 21 de marzo, la actriz Susana Rojas sorprendió a su novio Julián Trujillo con su visita en la casa. El artista no pudo evitar llorar al verla y al escuchar sus palabras: “Te amo, gracias, tus papás te mandan a decir que están orgullos de ti, que les encanta verte todas las noches (…) Lo estás haciendo muy bien, eres lo máximo, eres lo más lindo. Sigue demostrando ese hombre maravilloso que eres, caballeroso, correcto que sabe hacer las cosas bien, no te preocupes por nada, no estás como profe, relajado. . Yo te veo todo el tiempo que puedo, me he quedado hasta las 3 y media de la mañana hasta que te duermes. Lo estás haciendo muy bien, eres lo máximo”, le dijo.