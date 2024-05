Martha Isabel Bolaños le respondió a La Segura por nominarla: “siento lástima”

La eliminación de La Segura de La casa de los famosos ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos internautas aplaudieron la decisión del público, mientras que otros terminaron molestos por el resultado.

El público sacó a La Segura de ‘La casa de los famosos’. La reacción de los ‘‘Papillentes’, ‘Galácticos’ e Ignacio Baladán, su novio, conmovió a más de uno. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Creadores de contenido como La liendra y su novia Dani Duke, arremetieron contra el canal RCN, por supuestamente, manipular los votos, pues, de acuerdo con ellos, sumando sus seguidores más los de otros influenciadores que apoyaban a la caleña, ella tenía asegurada su estadía en la casa.

La Segura nominó a Martha Isabel Bolaños

Como es costumbre, los eliminados deben dejar a uno de sus compañeros en la placa de nominación. Al igual que Diana Ángel, La Segura nominó a Martha Isabel Bolaños, afirmando que nunca pudieron tener una buena relación. “Martha. Está claro en todo el reality que mi relación con ella no fue la mejor... Bueno, pues unas por otras”, le dijo la creadora de contenido caleña a Carla Giraldo.

¿Martha Isabel Bolaños molesta por nominación de La Segura?

Aunque la nominación no fue sorpresa para nadie, pues ha sido claro que los Papillentes quieren sacar a los Galácticos, y viceversa, a la actriz de Betty, la fea, no le gustaron las palabras de su excompañera.

En charla con sus amigos Julián Trujillo y Sebastián González, dijo: “Me siento incómoda. Si uno no aprende aquí las lecciones, uno se saca solo. Respetemos. Lo que pasó en el cuarto del exilio fue muy fuerte. Esas cosas uno las ve y no son bonitas de ver. Ahí aprendo una lección para mí: que tengo que mejorar mis comportamientos, dejando a La Segura aparte”, afirmó.

Finalmente, aseguró que siente lástima porque La Segura no logró entender eso. Además, admitió que en algún momento llegó a creer que el número de seguidores en redes sociales definiría el destino de los concursantes dentro del reality. “Si a mí te me parás vos al frente y me decís: ‘ey, respétame, qué está pasando’, y yo sigo igual, ¿sabes?, no estoy haciendo un proceso. Sí, siento un poco de lástima de que no lo haya visto y tengo pesar. Si le han retirado el apoyo, es por algo, entonces a eso voy. Si tu comportamiento no es bacano, te retiran el apoyo. Eso es así. Yo siempre pensé que los seguidores te garantizaban llegar a la final y mira que no, es tu comportamiento”.

Por su parte, Karen Sevillano afirmó que si su amiga nominó a la actriz caleña fue por el bienestar del Team Papillente.