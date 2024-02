Jorge Rausch revela oscuros secretos de algunos restaurantes: “Nunca vayan un lunes”

El chef Jorge Rausch es uno de los más populares en Colombia, entre otras cosas, gracias a su participación como jurado de MasterChef Celebrity en varios países.

Su amplia trayectoria en la cocina lo convierten en toda una autoridad a la hora de hablar del tema. Por esa razón, el bogotano fue invitado a resolver algunas dudas al respecto en Monólogos sin propina, programa conducido por los comediantes Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada.

Los secretos que Jorge Rausch ventiló de los restaurantes

En su charla con los cómicos paisas, el jurado de MasterChef Celebrity se animó a confirmar y desmentir algunos de los mitos más comunes que existen alrededor de los locales de comida.

“¿Qué tan cierto es que los recomendados del chef, en la carta de un restaurante, son los platos que no se están vendiendo casi?”, le preguntó Adrián Parada, a lo que respondió entre risas: “Eso es cien por ciento cierto”.

Fue entonces cuando Jorge Rausch hizo un comentario que dejó a muchos pensando: “Y como decía Anthony Bourdain, nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada ¡Mentiras, esto no es verdad!”.

Lo dicho por el famoso chef suscitó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, entre los cuales destacaron: “Yo siempre escuché de eso y ahora Rausch me lo confirma”, “con razón la mayoría de ‘all you can eat’ son los lunes” y “tiene todo el sentido”.

El nuevo proyecto de Jorge Rausch

A través de redes sociales, el chef informó a sus amigos y seguidores que pronto abrirá las puertas de Casa Palermo, un local de comida colombiana que irrumpirá en la industria con un concepto novedoso. Según su publicación, estará ubicado en un exclusivo sector de la capital colombiana.

“Muy pronto les presentaré este nuevo proyecto ¡Es espectacular! Nos vamos al Park Way, el barrio más lindo de Bogotá ¿De qué creen que se trata? Les estaré contando más”, comentó en dicho posteo.

A pesar de que el nuevo restaurante de Jorge Rausch ya tiene cuenta de Instagram, tan solo se conocen unas fotos del proceso de remodelación del lugar. Así que para saber nuevos datos habrá que esperar unos días más.

La presentadora Claudia Bahamón, el comediante Diego Camargo y las actrices Manuela González y Cristina Campuzano, fueron algunas de las celebridades que felicitaron al jurado de MasterChef Celebrity por este nuevo emprendimiento.