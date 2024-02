Julián Román echó al agua a actriz con mal aliento: así fue la incómoda situación

La trayectoria actoral de Julián Román es una de las más conocidas por el público colombiano, que lo recuerda por producciones como Los Reyes, El general Naranjo, El comandante, Hasta que te conocí, Tres Caínes, Las muñecas de la mafia, Francisco el matemático, y otras más.

Por supuesto, el bogotano ha debido enfrentar situaciones de todo tipo en sus 25 años de carrera. Entre estas recordó la ocasión en que debía besar en varias escenas a una colega suya con mal aliento.

Julián Román se mostró arrepentido por las acciones que tomó contra su compañera de set. Fotografía por: Instagram Julián Román

La actriz con mal aliento que le tocó a Julián Román

En una entrevista que concedió a la emisora Los 40, al hijo del fallecido Edgardo Román se le preguntó si ha trabajado con una actriz que tenga mal aliento.

Ante esto, el hombre de 46 años mencionó que, para su mala suerte, sí le ha tocado. Lo sorprendente de su relato fue la manera en cómo, según él, reaccionó a esta incómoda situación.

De acuerdo con lo expuesto por Julián Román, su compañera tiene mal aliento debido a que fuma con frecuencia. Por esa razón, le pidió no consumir cigarrillos, al menos, una hora antes de las escenas en las que debían besarse.

“Aunque en la serie nosotros no éramos pareja, al libretista le dio porque debíamos tener escenas de besos (...) Yo la veía fumar y le dije: ‘Oye, ¿te puedo pedir un favor? Si tenemos escenas de besos, podrías no fumar una hora antes o comerte una mentica’”, comentó.

A pesar de la amabilidad con la que hizo esta solicitud, la respuesta que recibió Julián Román fue negativa, pues su colega lo tomó como una falta de respeto hacia su libertad.

Fue entonces cuando el actor optó por tomar medidas extremas: “Eso no fue chévere. Entonces me llevé una cebolla y, antes de grabar con ella, la masqué y nos dimos el beso. La cara de la nena fue de total sorpresa y me preguntó que ese olor a cebolla qué, a lo cual yo le respondí: ‘Yo siento lo mismo con lo del cigarrillo’; entonces jugamos a eso”.

Julián Román también habló de Juliette Pardau

En su entrevista con Tropicana, el actor respondió a todos aquellos que le preguntaron por qué no suele publicar fotos en redes sociales junto a su pareja, con quien lleva 7 años de relación.

“No nos gusta publicar tanto por una razón sencilla. Si yo quiero decirle que la amo o la extraño se lo digo a ella, no tengo que ponérselo en Instagram para que la gente me dé su aprobación (...) Además, el tema es tan oscuro en redes que la gente empezó a atacarla cuando empezó a salir conmigo y como ella es venezolana, peor”, afirmó sobre su noviazgo con Juliette Pardau.

Además, Julián Román aclaró que fue novio de las actrices Geraldine Zivic y Silvia de Dios, pero no de Yalena Jácome ni Angélica Blandón, como se especuló en algún momento.