Silvia de Dios: edad, hijos, parejas y cuál fue su relación con Julián Román

Silvia de Dios es una actriz de 57 años que comenzó su carrera en la televisión colombiana con Caballo viejo (1988), telenovela escrita por Bernardo Romero Pereiro. No obstante, fue su antagónico como Lucrecia Rivas De Vallejo, en la primera versión de Café con aroma de mujer (1994), lo que la catapultó a la fama internacional.

Desde entonces, la bogotana ha participado en más de 30 producciones para la pantalla chica, siendo Manes y La nieta elegida algunos de sus más recientes proyectos. Además, integró los elencos de La sombra del deseo, Marido y mujer, Traga maluca, Padres e hijos, María Madrugada, Por amor a Gloria, La hija del mariachi, Pura sangre, Verano en Venecia, Los Victorinos, La traicionera, Secretos del paraíso, Lynch, Narcos, El Chapo, entre otras.

El trabajo de Silvia de Dios le ha merecido un galardón de los Premios Tv y Novelas (2003) y dos Premios India Catalina (2003 y 2006). Además, ha sido nominada en varias ocasiones a otros reconocimientos, como los Premios Simón Bolívar y los Premios Talento Caracol.

Silvia de Dios con Carlos Torres y Patrick Delmas en 'La nieta elegida' Fotografía por: RCN Televisión

La segunda vocación de Silvia de Dios

Aparte de su faceta como actriz, Silvia de Dios ha demostrado ser una apasionada por el bienestar integral, una disciplina en la que se ha formado como coach para ofrecer servicios personalizados y grupales a través de su página web y redes sociales.

Allí comparte consejos, testimonios, reflexiones y ejercicios para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. También realiza sesiones personalizadas de coaching, terapias EFT (Técnica de Liberación Emocional), talleres grupales y conferencias.

Julián Román, un hombre que marcó el pasado de Silvia de Dios

La actriz es madre de Daniel Vicenzo Papa de Dios, un hijo que nació fruto de su matrimonio con el italiano Giuseppe Papa, el cual duró poco más de un año porque, según ella, hubo diferencias irreconciliables.

Aunque este hombre era su amor de la adolescencia, tiempo después Silvia se dio una nueva oportunidad en el amor, pero esta vez con el actor colombiano Julián Román, famoso por producciones como Las muñecas de la mafia y Los Reyes.

“Él [Julián] me ganó el corazón. Él me coqueteó, me caminó y me ganó el alma y el corazón. Lo adoro como ser humano, es maravilloso. Él me conquistó a mí”, comentó en Se dice de mí, programa del canal Caracol.

Este romance se dio en 2001 y generó controversia entre algunos por la diferencia de edad que existe entre ambos, pues Julián Román es 10 años menor que Silvia de Dios. Finalmente, después de un año, los actores dejaron su noviazgo en muy buenos términos, tanto así que continúan siendo grandes amigos.