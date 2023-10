Natalia Sanint, de ‘MasterChef Celebrity’, se sometió a radical cirugía

Natalia Sanint se convirtió en la primera finalista de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, transmitida actualmente por RCN Televisión, reafirmándose como una de las concursantes más fuertes y la favorita de muchos televidentes en esta edición.

La bogotana consiguió el primer boleto a la última ronda gracias a una receta que llamó ‘pollito hot’, preparación en la que combinó pechuga de pollo marinada en salsa de jalapeño, con un arroz arborio (italiano) aromatizado en jengibre, ajo y limonaria.

Sin embargo, su llegada a la final de MasterChef Celebrity Colombia no es lo único que tiene celebrando a Natalia Sanint, pues recientemente se sometió a una cirugía con la cual busca transformar su apariencia.

Te puede interesar: Hijo de Laura Acuña se enfermó del mismo virus de la hija de Andrea Valdiri: “Se les caen las uñas”

Natalia Sanint no es la primera comediante de ‘MasterChef’ que se somete a este mismo procedimiento Fotografía por: RCN Televisión

¿Qué operación se hizo Natalia Sanint, de ‘MasterChef’?

La comediante se sometió a una cirugía bariátrica, la cual ayuda a personas con obesidad o sobrepeso a reducir tallas y bajar de peso rápidamente, cuando las dietas y el ejercicio no han sido funcionales. Además, se practican cuando la salud del paciente se ve comprometida por este tipo de problemas.

Y aunque no entregó mayor información, todo indica que la locutora se operó en la mañana del 1 de octubre, por lo que se deberán esperar varios meses para ver el resultado.

Puedes leer también: Érika Zapata, de Noticias Caracol, perdió sus ahorros en millonario robo

“Aquí vamos, 24 horas después de mi operación. Fue en proceso difícil, pero estuve en las mejores manos. Aquí estoy con mi doctor Andrés Felipe Salazar, en la clínica donde me operaron. Vino a verme y dice que estoy muy bien. Les seguiré contando cómo va todo”, escribió Natalia Sanint por medio de un posteo de Instagram, en el que agregó una foto tras salir del quirófano.

Otro comediante de ‘MasterChef’ que también se operó para bajar de peso

Mauricio ‘Chicho’ Arias participó en la edición del 2022 y, meses después, se practicó una cirugía bariátrica con la que logró perder 40 kilos, así como reducir varias tallas.

“En el 2021 nadie me dijo: ‘No engordes más que pareces enfermo’; así que hoy, con casi 40 kilos menos, les agradezco que no me digan que ‘no adelgace más que pierde la gracia’, porque lo único que he perdido son los dolores y las enfermedades. Los amo”, escribió el exparticipante de MasterChef Celebrity como descripción a una imagen en la cual compara una foto vieja con una que se tomó hace poco.

Como era de esperarse, los elogios para el humorista ‘Chicho’ Arias no se hicieron esperar y fueron varios amigos y seguidores los que, además de felicitarlo por su aspecto actual, lo motivaron a seguir bajando de peso con ejercicio y buena alimentación.