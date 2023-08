Así sufrió Juliette Pardau, de La tía Alison, al dejar Venezuela: “fue durísimo”

La actriz Juliette Pardau, protagonista de La tía Alison, ha tenido la fortuna de no parar de trabajar durante un buen tiempo y lleva varias novelas consecutivas al aire. No hay duda de que vive un momento estelar de su carrera, pues prácticamente no ha parado. La joven actriz venezolana también ha procurado roles distintos que claramente ponen en evidencia su indiscutible talento y habilidad para evitar ese fantasma al que muchos intérpretes le huyen: el encasillamiento.

Juliete fue la dulce Dany en Pa quererte, que se enamora de un inexperto padre y debe ocultarlo porque la pequeña hija de él no concibe amores en la vida de su progenitor. Luego, mostró un lado oscuro en La nieta elegida; enseguida se convirtió en la caprichosa Pajarita en Hasta que la plata nos separe y ahora, está encarnando a La tía Alison, la protagonista de la novela del prime time de RCN. Allí es una joven y popular tatuadora que lucha por quedarse con la custodia de sus sobrinos, luego de la muerte de su hermana. Gustavo, el funcionario de la oficina de protección infantil, que en principio parece su enemigo, es además de su enamorado, su mejor aliado.

Del acento venezolano de Juliette no queda nada, entre otros aspectos porque cuando llegó a Colombia y las oportunidades escaseaban, fue consciente de que si quería una carrera en nuestro país debía tener la habilidad de manejar el acento que le asignaran despojándose del propio con disciplina y trabajo.

Juliette Pardau, de La tía Alison, se prepara para el fracaso

La estabilidad laboral, que no siempre acompaña a sus colegas actores, pero que Juliette ha tenido no es algo que la sorprenda o la mantenga confiada, de hecho, admite que sabe que, si bien ha contado con trabajo los últimos años, también que debe preparase para esos baches que a veces simplemente llegan. En realidad, ya ha experimentado el sabor del fracaso.

“Yo ya tenía una historia en mi país y cuando me vine a vivir a Colombia, todo fue tan difícil al principio, fue mi primer encuentro con el fracaso. El fracaso moldea el ego y cuando uno cree que ya llegó, que ya lo logró todo, pues siempre la vida te pone a prueba con algo más. Yo agradezco y no doy por sentado estos años de trabajo seguido de trabajo, de brillo, de luz, pero estoy preparada para lo que tenga la vida para mí y no siempre es el éxito rotundo… Me estoy gozando este momento, gracias a Dios lo disfruto, pero con la certeza y la claridad mental de que esta carrera es un sube y baja y tengo que estar lista emocionalmente”, comentó la actriz que ya terminó las grabaciones de La tía Alison y prefiere darse un tiempo de descanso para la reflexión y el crecimiento personal.

“Amo mi carrera como actriz, pero sobre todo me estoy cuidando como individuo y me estoy preparando emocionalmente para cualquier cosa que tenga la vida para mí, si bien son 10 años más de éxito, bienvenidos; si viene un bajón, bienvenido también. Ahí vamos a estar frenteando bueno, Mi camino aquí es esa la reflexión que hago”.

“Estaba sola con mis sueños”: Juliette Pardau

De su llegada a Colombia hace una década recuerda que hubo momentos muy difíciles, pero tal vez el que más la tocó internamente fue no contar con la presencia de los suyos.

“La soledad, yo no estaba acostumbrada a estar sola y con esto no me refiero a las parejas. Yo vengo de una familia muy numerosa, en mi casa siempre había mucha gente, yo llegaba a mi casa y mi abuela me tenía la comida y mi mamá me consentía. Somos muchas primas, soy muy consentida, me tratan como si fuera la única. Siempre había una comida, algún desorden, alguna cosa y verme en una habitación en un país que no es el mío solita en cuatro paredes mirando literal alrededor fue duro”.

Su familia en la distancia no entendía por qué no se regresaba a trabajar en el vecino país donde seguramente iba a encontrar oportunidades, pero Pardau insistió: “Estaba sola, sola con mis sueños, eso fue durísimo porque yo decía, bueno, mi familia me está esperando, mi tía, casualmente hablando de tías, como la de la novela, que son importantes en la vida, me decía devuélvete, no tienes por qué estar sufriendo allá, no tienes por qué estar sola, aquí estamos todos para para apoyarte aquí en 2 días tienes trabajo otra vez, o sea ¿qué estás haciendo? Y hubo algo dentro de mí que me dijo, no, yo tengo que poder con esto, esa soledad me va a enseñar algo”.

“No quería decepcionar a nadie”, Juliette Pardau

Admite que sin pensó en el regreso, pero hacerlo con las manos vacías era demasiado fuerte. “Sabes que sentía que sería el quedarle mal a mi familia, o sea mi mamá, sufrió tanto cuando yo me fui y toda mi familia, nadie entendió porque si a mí me iba bien, lo hacía. Era como ¿qué necesidad tiene? y yo no quería como dicen acá, que es una expresión que me encanta: ´salir con un chorro de babas´. No quería decepcionar a nadie. Yo decía, yo me devuelvo con algo, pensaba: esto fue lo que hice familia, por eso me ausenté, por eso no estuve, por eso me perdí tantas celebraciones, por eso nos extrañamos tanto. Esto valió la pena”.

Ahora su familia se siente orgullosa de sus logros y la actriz sabe que siempre están ahí. “Están felices, están absolutamente felices, son mi barra. Son las personas que más me apoyan, que ahora cada que hay algún bajón me dice, no dale que tú puedes, mira que ya pudiste y, creo que esa fuerza que yo tuve se las compartía a ellos a lo largo de todo este proceso”.

