Jessi Uribe reveló cuánto cobra por concierto. ¡Esta es la millonaria cifra!

La vida del cantante Jessi Uribe ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación. Además de su carrera como artista, el santandereano ha dado mucho de qué hablar por su vida privada, especialmente por su relación con su colega Paola Jara, con quien contrajo nupcias el 14 de mayo del 2022.

Jessi Uribe alcanzó el éxito después de su participación en los programas de "A otro nivel" y "La voz". Fotografía por: Cortesía: Jaque

En su cuenta de Instagram, donde tiene 6,6 millones de seguidores, Jessi Uribe suele revelar varios detalles de su vida. De hecho, en varias oportunidades ha confesado que no le interesan los malos comentarios que recibe a diario, sino que, por el contrario, prefiere hacer caso omiso y enfocarse en lo bueno que le dicen sus fanáticos. “A mí me importa un pepino lo que me digan, Dios me dio mucha fortaleza en eso, a mí me pueden decir lo que sea, pero cuando tocan a mis hijos o a ‘Pao’ eso sí me duele, porque no soy el que lo está soportando, pero ellos”, dijo en diálogo con Eva Rey.

¿Cuánto cobra Jessi Uribe por concierto?

La semana pasada, la presentadora Eva Rey publicó la entrevista que le realizó al intérprete de Dulce Pecado, para su programa Desnúdate con Eva. Allí, el cantante, sin pelos en la lengua, despejó algunas de las dudas que sus seguidores han solido preguntarle en sus redes sociales.

Constantemente los internautas suelen preguntarle por el salario que recibe, pues desde que se dio a conocer en la industria musical, a comparación de sus inicios, el cantante ha tenido un crecimiento económico muy evidente.

Durante la charla de la mencionada entrevista, Uribe aclaró: “mucha gente cree que por el éxito que uno tiene es millonario. Yo pude comprar la casa a mi papá hace apenas un año. Por ejemplo, yo me separé, vino la pandemia y quedé en la inmunda”.

Enseguida, el artista se refirió a lo que realmente ganaba cuando comenzó a darse a conocer: “yo cobraba por concierto 8 millones de pesos, y la gente creía que yo cobraba 50 o 60, pero eran 8. Yo cantaba, pero a mí me quedaba por ahí 1 millón de pesos por show, y me tocaba ahorrar y ahorrar. Obviamente ahorita estoy mejor”, puntualizó.

Esto gana Jessi Uribe por concierto

El artista no tuvo reparo en aclarar lo que realmente recibe por concierto: “la gente busca en internet: ‘¿cuánto se gana Jessi Uribe por show?’ 130 millones (de pesos). Las nóminas son 20 millones, transportes, hay que pagar alquiler de equipos, que el bus, que pague cosas, hay que darle a Rafa”, contó, negando así los rumores de redes sociales que decían que en sus comienzos recibía 50 millones de pesos por concierto. Enseguida, Eva Rey agregó: “bueno, que te queden libres unos 80, o 50″.