Juliana Diez contó la verdad de cómo inició su relación con Sebastián Caicedo

Sebastián Caicedo y Juliana Diez conforman una de las parejas más comentadas de la farándula en Colombia. La pareja se ha mostrado muy enamorada en sus redes sociales y con muchos planes a futuro, poniendo siempre a Dios como el centro de su relación.

¡Exclusiva Vea! Por primera vez, Juliana Diez, novia del actor Sebastián Caicedo, brindó una entrevista a un medio de comunicación. Nos contó varios detalles de su vida. Fotografía por: @susa10z

¿Cómo inició el romance de Sebastián Caicedo y Juliana Diez?

Cuando el noviazgo de la empresaria y el actor se hizo público, muchos internautas los criticaron, afirmando que, supuestamente, Caicedo había terminado su matrimonio con Carmen Villalobos por estar con Juliana. Sin embargo, nada de eso fue cierto, por el contrario, la pareja se conoció varios meses después de eso.

En entrevista con Vea, la empresaria antioqueña reveló la verdad sobre cómo se conocieron. Al igual que Sebastián, ella también acababa de enfrentar un divorcio. Fue en una iglesia cristiana que Dios les permitió conocerse. “Un día lo vi en la iglesia, pero normal, él ya llevaba asistiendo cuatro meses, pero yo no lo había visto anteriormente. Yo estaba tan enfocada en mi proceso, en lo que estaba viviendo, en mis cosas. Yo solo dije: ‘qué chévere que alguien como él esté llegando a la iglesia y que Dios esté conquistando su corazón’”.

Juliana realiza conferencias dirigidas a mujeres, a quienes les habla de Dios. En una oportunidad, tenía una en Bogotá, así que le pidió ayuda al actor para que, a través de sus redes sociales, invitara a sus seguidoras a que asistieran. “En ese momento yo ya había saludado en alguna ocasión a Sebas, entonces yo le escribí y le dije que íbamos a hacer una conferencia para mujeres, que si nos podía ayudar para hacer una pauta para invitarlas y él me dijo que sí, que claro, que cómo se me ocurría que iba a cobrar… Ahí fue donde hablamos por primera vez y fue muy bonito porque realmente él venía de su proceso, de su separación y yo también, entonces hubo una empatía, yo entendía lo que él estaba viviendo y él entendía lo que yo estaba viviendo. Fueron 20 días donde comenzamos a hablar, sólo hablar, y la verdad empezamos a construir una amistad muy genuina, con mucha libertad, porque yo no tenía que agradarle a él ni él a mí. Estábamos compartiendo nuestros procesos, lo que estábamos viviendo y lo duro que había sido y cómo Dios era el que me había rescatado y cómo él había llegado a la iglesia porque alguien le compartió del amor de Jesús”.

Después de eso, Juliana lo invitó a su cumpleaños, donde compartieron por primera vez. Desde entonces, comenzaron a conocerse con más detalle. “Físicamente es un hombre muy hermoso, pero cuando ya conoces su corazón, lo de afuera le queda pequeño. Fue algo muy natural y muy bonito”, nos contó la empresaria.

¿Cómo ha sido para ti ser la pareja sentimental de Sebastián Caicedo?

Para Juliana, ser la novia de Sebastián Caicedo, uno de los actores más reconocidos del país, no fue tan fácil al principio, pues antes de eso, ella no había tenido ningún tipo de exposición mediática. “Yo nunca he tenido nada que ver con estos medios, pero es tan bonito porque cuando yo estaba en mi desierto le pedí a Dios por un hombre que lo amara, que se muriera de amor por Él y que estuviera dispuesto a hablar de Dios sin ningún temor o miedo y fue bonito porque Sebas es un hombre muy sencillo, no tiene una mentalidad de estrella, él todo el tiempo está buscando en qué ayudar, en qué servir, él ama a las mujeres, las respeta de una manera impresionante”.

Su “lucha” fue por los comentarios y críticas que le comenzaron a dejar en sus redes. “Esa avalancha de críticas fue muy ‘tesa’. Comenzaron a hablar que yo era la otra. Yo había acabado de salir de algo bien fuerte y ahora me encontraba con eso, eran las mujeres las que atacaban, pero Dios me decía: ‘tranquila, este es el momento donde tú vas a llevarles mi amor’. Había comentarios muy fuertes pero Dios me permitía ver lo que había detrás de eso y eran corazones heridos, lastimados, cansados, llenos de amargura, de resentimiento, pero Dios me permitió enfocar mi mirada en Él y no en los comentarios”.

¿Cuánto tiempo de relación llevan Sebastián Caicedo y Juliana Diez?

La creadora de Navissi nos contó que llevan nueve meses juntos. “Nosotros nos hicimos novios el 30 de octubre. Duramos casi dos meses en silencio, conociéndonos, hablándonos, orando mucho, a lo que más le invertimos como pareja es a crecer en esa intimidad con Dios. Yo tenía claro y Sebastián también lo ha tenido claro que no fue algo que forzamos, él nada que ver con mi mundo y yo nada que ver con el suyo, pero ¿cómo es posible que él llegue a la iglesia y que justo ahí Dios permita que nos conozcamos?”, aseguró.

Cuando se conocieron, Juliana Diez llevaba varios meses separada de su exesposo, con quien terminó en muy buenos términos. De hecho, no solo ella, sino Sebastián tiene una buena relación con él. “Carlos (suexesposo) es un súper papá, es un papá increíble y ya te imaginarás lo delicado que podía ser cuando llegara una persona a mi vida, pero es tan bonito porque Sebas tiene una muy buena relación con él de respeto, y hay un punto en común que es Tommy (su hijo), y él ve eso y él tiene una relación preciosa con Sebastián, juegan juntos, al niño le encanta porque Sebas hace chistes, y le dice: ‘yo soy tu amigo, tu mejor amigo’. El niño tiene claro quién es Sebastián y ha visto cómo él me ama, me respeta, cómo es de caballeroso, entonces eso hace que se construya una relación tan bonita, porque eso es la base, la familia”.

¿Sebastián Caicedo y Juliana Diez se casarán?

Finalmente, la empresaria, quien tiene 167 mil seguidores en su cuenta de Instagram, habló de los planes a futuro que tienen junto al actor, entre ellos, el matrimonio y los hijos. “Los dos venimos de una separación, los dos creemos firmemente en el matrimonio, en el diseño de Dios, creemos en la unión del hombre y la mujer, en lo que pueden hacer juntos, que nos diseñó Dios para trabajar en equipo y que juntos somos invencibles. Nosotros tenemos un noviazgo con propósito, estamos trabajando y construyendo porque tenemos una meta, no estamos para ver qué pasa, tenemos claro para dónde queremos ir, Dios siempre va a querer que sus hijos estén unidos en matrimonio, creyendo, luchando juntos, entonces sí, estamos caminando, orando y esperando en el momento que Dios diga que es el tiempo poder formar esa familia que tanto anhelamos y en algún momento poder tener hijos dentro del tiempo que Dios quiera, porque la familia es algo hermoso, él ama su familia y yo amo la mía, entonces eso es lo que pensamos”.