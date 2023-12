Jorge Rausch, de MasterChef, recordó cuando sus hijas lo llamaron “feo” y “gordo”

Jorge Rausch es uno de los chefs más famosos de Colombia, no solo por liderar una lujosa cadena de restaurantes, sino también por participar en MasterChef Celebrity, concurso televisivo del que es jurado en este y otros países de América Latina.

Además de su destacada labor en la cocina, el bogotano también ha dado de qué hablar entre sus seguidores por el drástico cambio físico que ha tenido en los últimos años, pues luce mucho más delgado y saludable.

Jorge Rausch ahora presume de su estado físico y de su marcado cuerpo Fotografía por: ARCHIVO VEA

Hijas de Jorge Rausch lo llamaban “feo” y “gordo”

El vuelco que este famoso chef le dio a su estilo de vida lo hizo por salud. Sin embargo, también fueron determinantes los comentarios que llegó a recibir de Emma y Gabriela, sus hijas.

Así lo reiteró en una reciente entrevista que brindó al podcast BiGenics, de Liliana Nieto, en el que se animó a contar una dura experiencia de vida.

“Estaba muy gordito y me estaba sintiendo mal (...) Un día mis hijas me dijeron: ‘¡Qué feo estás! ¡Estás muy gordo! ¡Y esa barriga!’”, comentó Jorge Rausch.

Esta no es la primera vez que el jurado de MasterChef Celebrity Colombia se refiere a los comentarios de sus hijas, pues en otra charla con la Revista Vea confesó que les hizo la promesa de bajar 15 kilos y así lo hizo.

“Tenía una hernia discal y casi todos los días tenía que aplicarme una inyección para el dolor. La única forma de ayudarme era bajando de peso (...) También lo hice por una promesa que les hice a mis hijas cuando estábamos en República Dominicana, pues ellas me confesaron que no les gustaba mi panza”, explicó.

Cabe recordar que, para bajar de peso y reducir algunas tallas, Rausch cambió su estilo de alimentación y se dedicó a realizar todos los días una estricta rutina de ejercicio que ha incrementado su intensidad con el pasar del tiempo.

El error que Jorge Rausch cometió con una de sus hijas

El cocinero bogotano, quien se divorció hace tiempo de Orit Feldman, madre de sus niñas, reveló en una entrevista con Laura Acuña que se vio obligado a viajar por trabajo en uno de los cumpleaños de Emma. Esto le causó un gran dolor y una profunda decepción a la pequeña.

“Me acuerdo, y creo que mi hija Emma todavía no me lo perdona, me salió el viaje el día de sus cumpleaños y me tocó ir; entonces estuve ausente aquella vez”, aseveró Jorge Rausch, quien se mostró arrepentido de haber priorizado su carrera profesional sobre su familia.