Manuel Turizo desató fuerte polémica por besar a su mamá en la boca

Manuel Turizo es un cantante colombiano con una trayectoria artística de 8 años, en las que ha cosechado grandes éxitos gracias a canciones como Una lady como tú, Esperándote, Desconocidos, Culpables, La Bachata y muchas otras.

Además, ha colaborado con grandes estrellas de la música latina, como Shakira, Nicky Jam, Marshmello, Sebastián Yatra, Feid, Maluma, Valentino y Tini.

Manuel Turizo desató polémica con su mamá, parecida a la que Maluma y su progenitora protagonizaron hace años Fotografía por: Redes sociales

Manuel Turizo y su mamá se besan en la boca

El monteriano de 23 años está a punto de cerrar un gran 2023, en el que estrenó 2000, un trabajo discográfico que le permitió salir de su zona de confort y explorar otros géneros musicales, como la bachata y el merengue.

Sin embargo, a pocos días de terminar el año, el joven reguetonero se convirtió en tema de conversación a través de redes sociales, tras publicar una fotografía en la que se mostró besando en la boca a Diana Marcela Zapata, su madre.

La imagen generó una fuerte polémica entre los fanáticos y detractores de Manuel Turizo, quienes opinaron al respecto a través de las distintas redes sociales. “Entiendo que es una costumbre, pero es muy desagradable”, “¿tienes 23 años y todavía besas a tu mamá en la boca? ¡Qué raro!” y “no entiendo por qué les gusta hacer esto, jamás lo he entendido”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Noticias Caracol sorprendió con inesperado cambio a sus televidentes

Lo ocurrido con el intérprete de Quiéreme mientras se pueda hizo recordar a un caso similar que protagonizó Maluma, en mayo de 2019, cuando publicó una foto besando a su mamá en la boca.

¿Manuel Turizo planea tener hijos?

Aunque no suele entregar mayores detalles sobre su vida íntima, en una entrevista con Infobae habló sobre los planes que tiene para su vida personal, teniendo en cuenta que su carrera como cantante crece cada día.

“Estoy enfocado en mi profesión porque siento que estoy en uno de los mejores momentos y siento que tengo toda la energía para entregarla a esto. Por supuesto que quiero casarme y abrirle espacio a la etapa de crear hogar, tener hijos y verlos correr a todos por una finca. He soñado con tener una familia numerosa y en la cual nos llenemos el uno al otro de mucho amor, quiero que llegue el momento de mi vida en que me digan ‘papá’, quiero muchos hijos y he soñado con un futuro en el que digamos con mi familia ‘vamos todos para la casa de los abuelos’, como se hacía en viejas épocas”, aseguró en aquella ocasión.

Puedes leer también: ¿Cómo sigue Lisandro Meza? Entregan preocupante reporte de salud

Posteriormente, Manuel Turizo reveló cuál es su secreto para mantener ‘prendida la llama’ con Joselina Sorza, su novia, pues es consciente de que todo puede terminar por su exigente profesión.

“Hay que ser uno mismo y cuidar mucho a su pareja, trabajar en el día a día para que la otra persona sienta que la amas todavía más, porque igual yo creo que en una relación duradera se nota cuando las cosas empiezan a cambiar”, concluyó al respecto.