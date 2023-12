Jorge Rausch reveló el motivo por el que Chris Carpentier renunció a ‘MasterChef’

En el año 2018, Christopher Carpentier llegó a MasterChef Celebrity Colombia, el reality de cocina más importante del país, y junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría calificaron, juzgaron y degustaron las preparaciones de los participantes.

Gracias a su carisma y profesionalismo, no solo se ganó el cariño de los cocineros, sino de miles de colombianos amantes a MasterChef Celebrity. A pesar de ello, el chileno, de 50 años, tomó la radical decisión de renunciar como jurado al programa de cocina, así lo confirmó su compañero Jorge Rausch en una entrevista.

¿Por qué se va Carpentier de MasterChef?

Durante una entrevista con ‘Los 40 Colombia’, Rausch aseguró que la falta de tiempo es uno de los factores principales de la renuncia de Carpentier.“Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él pero creo que siente que hacer dos cosas a la vez es difícil. Uno a veces tiene que escoger sus prioridades, sus batallas y él es un tipo muy serio, muy profesional y creo que siente que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto y hacer las dos cosas al tiempo no le cuadra”, aseguró.

Sobre el posible reemplazo del chef chileno, aseguró que no tenía conocimiento sobre el tema, no obstante, confesó que recibirán con los brazos abiertos al nuevo jurado que lo acompañará a él y Nicolás de Zubiría.

“No tengo ni idea. Hasta donde yo sé el canal no ha tomado una decisión del próximo jurado de MasterChef. Si es Juan del Mar, es un bacán y bienvenido, si es cualquier otro haremos un gran equipo como siempre”, concluyó. Aquí el video de la entrevista.

