Natalia Sanint, de ‘MasterChef’, presumió cambio extremo tras bajar 22 kilos

Natalia Sanint sorprendió a su comunidad de seguidores este 17 de enero, cuando presumió el impresionante cambio que tuvo tras practicarse una operación para bajar de peso.

Cabe recordar que la finalista de MasterChef Celebrity Colombia (2023) se sometió en septiembre pasado a una cirugía bariátrica. Este procedimiento ayuda a pacientes con obesidad o sobrepeso, cuando las dietas y el ejercicio no han sido funcionales y su salud se ve comprometida.

Con un par de fotos, Natalia Sanint mostró cuánto ha cambiado desde que salió de 'MasterChef Celebrity' Fotografía por: RCN Televisión

Así quedó Natalia Sanint después de su operación

Tres meses después de entrar al quirófano, la comediante paisa compartió en Instagram dos fotos con las que comparó cómo se veía antes, cuando pesaba 94 kilos, y cómo luce ahora con 22 kilos menos.

“Para los que no saben, el pasado 30 de septiembre me hice una manga gástrica. Ya han pasado tres meses desde esa buena decisión para mí vida (...) Cuando vi por primera vez a mi doctor yo pesaba 98 kilos. Me operé con 94 kilos y después de 3 meses peso 72 kilos”, explicó.

Sin embargo, los cambios en su apariencia no fueron los únicos beneficios que le dejó esta cirugía. Según Natalia Sanint, también mejoró en temas como el sueño y la alimentación, pues su idea es bajar más de peso.

“Me alimento con multivitamínicos que soportan mi alimentación normal y no me he vuelto a enfermar (...) Mi peso ideal debe ser de 68 kilos y estamos muy cerca de lograrlo con mi doctor y mi nutricionista”, concluyó.

Otro comediante de ‘MasterChef’ que también se operó para bajar de peso

Mauricio ‘Chicho’ Arias participó en la edición del 2022 y, meses después, se practicó una cirugía bariátrica con la que logró perder 40 kilos, así como reducir varias tallas.

“En el 2021 nadie me dijo: ‘No engordes más que pareces enfermo’; así que hoy, con casi 40 kilos menos, les agradezco que no me digan que ‘no adelgace más que pierde la gracia’, porque lo único que he perdido son los dolores y las enfermedades. Los amo”, escribió el exparticipante de MasterChef Celebrity como descripción a una imagen en la cual compara una foto vieja con una que se tomó hace poco.

Como era de esperarse, los elogios para el humorista ‘Chicho’ Arias no se hicieron esperar y fueron varios amigos y seguidores los que, además de felicitarlo por su aspecto actual, lo motivaron a seguir bajando de peso con ejercicio y buena alimentación.