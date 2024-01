‘La Voz Kids’: hija de famoso exfutbolista se presentó al concurso ¿Cómo le fue?

La Voz Kids continúa en la etapa de audiciones a ciegas y son muchas las sorpresas que hay durante cada episodio. En la noche del 16 de enero, por ejemplo, se presentó la hija de Edixon Perea, un exfutbolista que jugó en equipos de América, Asia y Europa.

Así fue la audición de la hija de Edixon Perea en ‘La Voz Kids’

Lauren Sofía Perea, de 15 años, rindió homenaje a sus raíces en el ‘diamante’ al interpretar Yo viviré, canción que popularizó en América Latina la desaparecida Celia Cruz.

25 segundos tardó la joven en convencer a los entrenadores Andrés Cepeda y Greeicy, que oprimieron el botón rojo y dieron la vuelta a su silla para ver quién estaba detrás de tan potente voz. Aleks Syntek esperó hasta el coro, pero también se giró y quiso llevarse a esta concursante a su equipo.

Fue entonces cuando, la hija de Edixon Perea agradeció la oportunidad de continuar en La Voz Kids y se decidió a ser pupila de la cantante caleña, quien le dedicó estas emotivas palabras:

“No quiero preguntar de donde vienes porque ya sé que venís de Cali, paisanita mía ¡Qué rico tenerte aquí! Es lindo verte ahí y recordar que, casi cuando tenía tu edad, estuve en un lugar así como este (...) Quiero decirte que aquí estamos tres personas apasionadas por el arte, que alguna vez soñaron con vivir y estar rodeados de la música, así que tenemos toda una experiencia por compartirte (...) Vi tu carita de emoción cada vez que alguno se volteaba y obviamente tiene que sentirse muy bien estar ahí parada”.

El mensaje de la hija de Edixon Perea en ‘La Voz Kids’

Por último, Lauren Sofía aseguró que, así como su papá, es una gran goleadora y destaca en los equipos de fútbol de su colegio. Sin embargo, dejó en claro que la música es su pasión y por eso hará todo lo posible para conseguirlo.

“En mi colegio me desempeño como una gran delantera, pero no es algo que me apasione, es más como un hobbie. Yo a la música le tengo mucho interés porque es lo que me permite expresarme ante la gente (...) Me encantaría decirles a todos los niños que es muy importante encontrar nuestra identidad. Yo siempre he sido conocida por ser la hija de Edixon Perea, entonces siempre la gente es como: ‘Mira, la hija del jugador de fútbol’. Pero ahora vengo yo, a esta tarima y a este diamante, a demostrar mi talento ¡Esta soy yo y estoy muy orgullosa de estar aquí!”, concluyó.