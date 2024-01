Suegra de Rigoberto Urán: así luce hoy la mamá de Michelle Durango

Mientras el público aguarda por el regreso de Rigo, los verdaderos protagonistas de la historia que inspiró esta novela son quienes llaman la atención de los televidentes. Tal es el caso de Nidia López, suegra de Rigoberto Uran, quien es interpretada por la actriz Yesenia Valencia.

La suegra de Rigoberto Urán recibe elogios en redes

La madre de Michelle Durango López, esposa del ciclista paisa, es una mujer muy bella y así quedó en evidencia gracias a una foto que su hija publicó en redes sociales. Allí, muchos seguidores destacaron el parecido entre ambas.

Ella es Nidia López, suegra de Rigoberto Urán, quien es llamada Silvia López en la telenovela

Otras imágenes de la señora Nidia López fueron expuestas por el propio ‘Rigo’, quien la grabó mientras veían las escenas de la novela en las que le recordaron la infidelidad de Pedro Durango, padre de Michelle.

“¿Por qué mira mal esa muchacha? ¿Por qué la mira mal? No la mire mal porque ella no tiene la culpa ¡Qué culpa que al suegro le guste el colágeno! No la mire con rabia porque ella no tiene la culpa de nada”, dijo Rigoberto Urán a modo de broma, a lo que su suegra respondió con una sonrisa. El momento divirtió a las millones de personas que siguen al antioqueño en redes sociales.

Rigoberto Urán, feliz con los resultados de su telenovela

En los 48 episodios que lleva Rigo al aire, los colombianos han conocido gran parte de la historia de este hombre que representó al país en las competencias de ciclismo más importantes del mundo. Incluso, muchos lloraron al ver las escenas del trágico desenlace de ‘Don Rigo’, su papá.

El trabajo realizado por la producción tiene tan contento al pedalista de 36 años que, por medio de redes sociales y entrevistas, suele enviar mensajes en los que destaca la labor de los actores y de todos aquellos que hicieron parte de este proyecto.

“Cuando vi el primer capítulo sentí muchas emociones porque así era yo cuando tenía casi 14 años, y esas fueron las cosas que me tocó vivir después de la muerte de mi papá... como lo de la casa hipotecada que el banco nos la quería quitar. Nosotros los seres humanos tenemos unas capacidades muy grandes y yo creo que cuando uno tiene una necesidad, puede enfocarse más fácil en un objetivo”, comentó Rigoberto Urán en charla con Radio Red.