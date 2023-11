Muerte del papá de Rigo: así se grabó la impactante escena

En la noche del 14 de noviembre los televidentes que siguen de cerca Rigo, la telenovela inspirada en la vida de Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes de Colombia, vivieron un momento muy fuerte. En la más reciente emisión de la producción, los fanáticos quedaron impactados con la escena de la muerte violenta del padre del deportista, uno de los momentos más duros de su vida.

El elenco que compone la producción, así como los integrantes del equipo que labora detrás de cámaras recibieron halagos por recrear de manera acertada la difícil escena. Robinson Díaz (don Rigo), Juan Pablo Urrego (Rigoberto Urán), Ramiro Meneses (Lucho Urán) y Sandra Reyes (Aracely) recibieron un reconocimiento especial del público.

La escena de la muerte del papa de Rigo se grabó en completo silencio

Juan Carlos Mazo, director de la serie, reveló, a través de su cuenta de Twitter, que hacer la escena de la muerte de don Rigo fue algo difícil. “El día que rodamos la escena todos cargábamos con un dolor tan fuerte, con un silencio tan extraño que solo podíamos expresarlo en nuestro trabajo. Luego los actores, luego grité corta! Y el silencio se expandió. Que dolor el que cargamos todos los colombianos”, redactó.

El director de cine, teatro y televisión escribió ese mensaje en una publicación que acompañó con una galería de imágenes donde se ve a los actores, extras y demás personas de producción preparándose para que todo saliera perfecto.

La impactante actuación de Ramiro Meneses

Ramiro Meneses, quien le dio vida a Lucho, el hermano de Don Rigo, y tío del ciclista, comentó, en una entrevista con Buen Día Colombia, que hacer la escena lo conmovió profundamente.

“De alguna manera se está representado la vida diaria de una cantidad de personas de este país (...) Fue una responsabilidad representar la voz de alguien que no puede hablar o de quien lo dice, pero no es escuchado, y por eso la actuación tenía que salir de las entrañas (...) Vi la escena, por eso puedo decir que no sabía que iba a ser tan duro, me impactó verles la cara a los personajes porque uno se mete en la historia. Para muchos es volver a vivir algo que ya vivieron. Nadie sabe cómo enfrentar la muerte, uno no sabe cómo reaccionar”, destacó en el programa matutino del Canal RCN.