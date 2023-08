Chicho Arias, de ‘MasterChef’, presumió cambio físico con “casi 40 kilos menos”

Mauricio Chicho Arias es un comediante antioqueño que, además de su trabajo en Monólogos sin propina con Frank Martínez y Adrián Parada, se dio a conocer entre el público colombiano gracias a su participación en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, que estuvo al aire en 2022.

Y aunque apenas han pasado unos meses desde que esta edición llegó a su final, hoy en día el humorista luce muy diferente gracias a un drástico cambio físico que tuvo, luego de someterse a una operación para tratar su obesidad y así lograr bajar de peso rápidamente.

Así lo aseguró el propio Chicho Arias por medio de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual mencionó que, además, ahora sigue una estricta dieta alimenticia y también cuida su figura con actividad física.

El cambio de Mauricio Arias es evidente, pues tras varios meses de su cirugía logró perder 40 kilos y, por supuesto, reducir varias tallas. Esto no solo ha transformado su apariencia sino también su salud, teniendo en cuenta que ahora se siente mucho mejor que antes.

“En el 2021 nadie me dijo: ‘No engordes más que pareces enfermo’; así que hoy, con casi 40 kilos menos, les agradezco que no me digan que ‘no adelgace más que pierde la gracia’, porque lo único que he perdido son los dolores y las enfermedades. Los amo”, escribió el exparticipante de MasterChef Celebrity como descripción a una imagen en la cual compara una foto vieja con una que se tomó hace pocos días.

Te podría interesar: Ella es Lady Franco, la esposa del comediante Chicho Arias

Esta es la comparativa que expone el drástico cambio físico de Chicho Arias Fotografía por: Instagram Chicho Arias

El día que Chicho Arias casi pierde un pie

Chicho recordó que, hace diez años, mientras jugaba con un amigos afuera de su casa, quiso saltar una reja que tenía varias puntas de hierro, pensando que era un obstáculo que podía superar, pera la realidad fue otra porque, tras intentarlo, vivió un doloroso y preocupante accidente.

“Pasé el primer pie y cuando fui a pasar el segundo, los chuzos se me enterraron en el otro pie. De ahí en adelante todo lo que podía salir mal, salió mal. Yo quedé colgando de la reja con el pie y el que venía detrás de mí me sacó y me tiró. Ahí también se me dañó la rodilla”, comentó en una entrevista con Juanpis González, personaje intepretado por Alejandro Riaño.

Puedes leer también: Martha Isabel Bolaños destapó preferencias de Claudia Bahamón en ‘MasterChef’

De inmediato se fue de urgencias para el hospital, donde solo le cosieron la herida y lo vendaron, pero tiempo después su pierna empezó a oler mal: “Me descosieron, me acostaron boca abajo y hasta ahí me acuerdo. Tenía un hueco con grangena y me llevaron al hospital Pablo Tobón Uribe y allá me atendieron mejor”.

El mayor sufrimiento para Chicho Arias llegó cuando le dijeron que debían amputarle la pierna. Sin embargo, el mismo día del procedimiento, un médico alemán llegó y le ofreció una reconstrucción. “Como no había piel, me sacó un pedazo de nalga, lo puso y desde ese día yo creo en los milagros”, concluyó en aquella ocasión.