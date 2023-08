Claudia Bahamón se confesó sobre famoso de MasterChef: “He soñado con este hombre”

La quinta temporada de MasterChef Celebrity se acerca a su recta final y Biassini Segura se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia, tras lo cual fue despedido por los integrantes del programa, entre esos la presentadora Claudia Bahamón.

“Qué nota haber estado en ‘Masterchef’. Qué maravilla que me dieran la oportunidad de mostrarme como soy. Nunca voy a olvidar esta experiencia. Yo gané cada vez que subí al atril y siento que asumí cada frustración como una oportunidad. Salgo siendo mejor se humano”, aseguró el actor, luego de conocer la decisión del jurado compuesto por Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría.

Tras presenciar la despedida de Biassini Segura, Claudia Bahamón aprovechó las redes sociales y le dedicó unas cariñosas palabras porque, según ella, con este participante logró establecer un vínculo amistoso y muy especial durante las grabaciones.

“¡Seres humanos lindos y Biasso! Mi corazón lo adoptó para siempre”, escribió la conductora de MasterChef Celebrity Colombia, como descripción a unas fotografías que colgó en compañía de Segura.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en la despedida de Claudia Bahamón fue cuando aseguró que, incluso, Biassini Segura se le ha presentado en sus sueños. “Hasta he soñado con este hombre ¡Qué ser humano tan divino!”, expresó en una historia de Instagram.

El actor no dejó pasar por alto los elogios de la presentadora opita y le contestó: “¡Qué maravilla es leer todo esto! La magia y sus encantos ¡Bella y luz! Te abrazo con el corazón rebosante de alegría”.

Claudia Bahamón y su ‘frenada’ a Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef’

Todo ocurrió en medio de un nuevo reto creativo, en el cual los participantes tuvieron varias dificultades, incluso, desde que escogieron los ingredientes para sus recetas. Fue entonces cuando Bolaños se acercó a la despensa y, mientras pensaba en si tenía todo lo necesario, Bahamón le hizo algunas preguntas sobre la preparación. No obstante, se quedó sin una respuesta de la concursante.

“Martha, te estoy hablando”, fue el llamado de atención que la también modelo y empresaria le hizo a la caleña, quien le respondió inmediatamente con un: “Sí, ya sé, te estoy escuchando”.

La respuesta de ‘La Pupuchurra’ no sentó nada bien en la presentadora y modelo opita, quien le dejó una clara advertencia por medio del siguiente mensaje: “A mí no me hables mal”. Y a pesar de que este pequeño cruce de mensajes no llegó más allá, ni generó discordia entre ambas mujeres, esta no es la primera vez que la actriz le responde de esta manera a Claudia Bahamón.