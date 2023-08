Biassini Segura: edad, esposa, significado de su nombre y más datos del actor

En el último reto de eliminación de MasterChef Celebrity, Biassini Segura abandonó la competencia y cada vez falta menos para conocer quiénes integrarán el top 10 de los mejores cocineros.

Los sentenciados fueron Diego Sáenz, Juan Pablo Barragán, Natalia Sanint, Carolina Acevedo y Biassini Segura, quienes se enfrentaron en un reto libre por continuar una semana más en el reality.

Biasso se convirtió en el nuevo eliminado por decisión de los jurados. Inspirado en su padre, el bogotano puso todo su corazón, concentración y sazón, en el “Encocado y con crocante”, un plato que ya había practicado y del cual estaba seguro, lo iba a subir al balcón. Sin embargo, el término de su proteína, en este caso Langostinos, fue lo que determinó su salida de la competencia al dejarlos pasados de cocción, algo que no fue bien visto por los jurados.

Sobre lo que le deja MasterChef, Biassini dijo que: “Nunca jugué por el premio y eso me costó la competencia. Gocé y disfruté el juego, porque me gusta jugar. Me llevo muchas cosas bonitas”. Además, Biasso aseguró que tiene en su poder un universo de conocimientos gastronómicos que seguirá aplicando y mejorando luego del reality.

Datos de Biassini Segura

El actor, de 41 años, es reconocido por su participación en series de televisión como Chichipatos, Siempre Bruja para Netflix y las películas como Dedicada a mi ex y ¿Qué culpa tiene el niño?, entre otros proyectos.

Biassini está casado hace 11 años con la también actriz Ana María Aguilera. En el mes de mayo celebraron su aniversario. “Hace 11 años le dijimos si a este viaje. Gracias por aligerar el camino haciéndome ver la vida de otra manera”. Fruto de su relación tienen dos hijas.

La historia del nombre del artista empezó cuando su mamá se enteró que iba a tener un hombre, por lo que descartó el nombre de Tábata y encontró en una revista el nombre más extraño.

“Le voy a poner Biassini David, para que todo el mundo le diga Biassini y efectivamente, casi nadie sabe que mi segundo nombre es David”, dijo el exparticipante de MasterChef. Además, reveló que su nombre significa: hombre blanco pequeño.

