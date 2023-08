Claudia Bahamón baila amacizada con un hombre que no es su esposo. ¿Quién es?

La modelo y presentadora de MasterChef Claudia Bahamón se dejó ver bailando, bastante cercana y amacizada con un hombre, incluso más alto que ella, que no es su esposo el director y productor de cine Simón Brand. El momento al parecer ocurrió este fin de semana en Los Ángeles, ciudad en donde la huilense vive hace varios años en compañía de su familia, sin perder un constante contacto con Colombia.

Fotografía por: Instagram Claudia Bahamón

Te puede interesar: ‘Conoce al novio de Carolina Gómez, el productor mexicano Alex García’.

¿QUIÉN ES EL PAREJO DE BAILE DE CLAUDIA BAHAMÓN?

En una publicación de redes sociales Claudia Bahamón se mostró muy feliz bailando con un joven hombre, se trata de Samuel, su hijo mayor quien hace poco cumplió años. A él, la presentadora del famoso reality de cocina MasterChef dedicó estás sentidas palabras: “Nos bailaremos toda la vida juntos. Que regalo tenerte en mi vida. En nuestras vidas. Te amo @samuelbrandb. Amo verte feliz, acompañarte en tus locuras, compartir tus alegrías… carajo hay algo más delicioso que ver a nuestros hijos felices?”, escribió Claudia, quien tiene dos hijos, Samuel Brand de 15 años y Luca Brand de 12. Mira el video en el siguiente enlace.

Tras el anterior párrafo, la conductora de televisión continuó con una reflexión sobre criar a un adolescente. “Muchos me preguntan que cómo hago para ‘lidiar’ con un adolescente. Empezando la palabra lidiar es como si fuera un problema y para mi no lo es. Yo disfruto y acompaño el sentir de un adolescente y lo más divino es poder aprender a su lado. Porque si! Él me enseña a ser mamá y mejor ser humano todos los días con los retos, desafíos y satisfacciones diarias”, y luego de relatar varias experiencias como mamá Claudia Bahamón termina con esta frase, “Ahí vamos en esta casa, aprendiendo a ser padres a punta de ensayo y error pero siento que lo estamos haciendo bien con la mejor intención y siempre desde el amor”.

Te puede interesar: ‘Karol G rompe récord luego de sus conciertos en California’