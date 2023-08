Claudia Bahamón y su enojo por críticas a ‘MasterChef Celebrity’: “Tengan empatía”

La quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, transmitida actualmente por el canal RCN, ha tenido una gran cantidad de ausencias a lo largo del programa, no solo de los participantes sino también de los jurados y hasta de Claudia Bahamón, quien tuvo varias complicaciones de salud por un colapso pulmonar.

Esa situación ha causado molestia en algunos televidentes, tal y como se pudo observar en un comentario que recibió la huilense por medio de Twitter, en el cual le recriminan por las constantes inasistencias de los miembros del reality show de cocina.

“La próxima temporada que no falte nadie. El programa se me ‘mochó’ porque un día sin Jorge Rausch, luego sin Chris Carpentier y otro sin Claudia. Eso así no funciona”, le escribieron a Claudia Bahamón.

Esta fue la extensa respuesta que Claudia le dio a televidente de 'MasterChef' que cuestionó al programa Fotografía por: captura de pantalla

El comentario no pasó desapercibido para la conductora de MasterChef Celebrity, quien explicó las razones por las cuales algunos participantes, como Francisca Estévez, no han podido asistir a algunas pruebas.

“El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos capítulos diarios de 6:30 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Son jornadas extenuantes durante cuatro meses y nosotros somos humanos, entonces nos cansamos y también nos enfermamos”, explicó inicialmente.

De igual manera, Claudia Bahamón se refirió a la ausencia de Chris Carpentier, quien estuvo fuera del programa por temas familiares, según lo dicho por su compañera de set.

“En el caso de Chris y yo, tenemos a nuestras familias lejos y pedimos visitarlos. Además, hay otros asuntos de la vida por resolver. De manera que es normal que faltemos unos días por fuerza mayor y otros que pedimos. Sin embargo, te prometo que en equipo siempre buscamos hacer el mejor programa para todos con todo el amor y profesionalismo”, concluyó.

La estrategia de ‘MasterChef Celebrity’ para evitar más ausencias en el programa

A pesar de que estas inasistencias suelen darse por motivos fuerza mayor, como problemas de salud, son tantas las que han habido a lo largo de la temporada que Claudia Bahamón llamó la atención y comentó que las reglas de juego cambiaron.

“Creo que ha llegado el momento de tomarnos esto mucho más en serio. Es la primera vez —y me avalan los jurados— que hemos tenido tantas personas que faltan con tanta constancia a la competencia ¡No fue así ni en la época del covid!”, aseveró.

Según la presentadora y modelo, el canal RCN decidió que quien regrese de una ausencia no solo se pondrá el delantal negro, sino que también quedará impedido para concursar en los retos de salvación e irá directamente a pelear su continuidad en la prueba de eliminación.

“Nosotros nos sentimos muy honrados de tenerlos a todos ustedes aquí porque es un privilegio, pero ustedes también deben valorar el hecho de estar en la cocina más famosa del país. Entonces ojalá nadie más se enferme de aquí en adelante y puedan desempeñarse de manera óptima”, añadió Claudia Bahamón.