Martha Isabel Bolaños, de ‘MasterChef’, se quejó por millonaria multa de tránsito

Martha Isabel Bolaños es una de las participantes más controversiales de MasterChef Celebrity Colombia, cuya quinta temporada se transmite actualmente en la señal del canal RCN.

Y aunque recientemente su nombre ha sido tema de conversación por las discusiones que protagoniza en el programa de cocina, la actriz ha vuelto a noticia, pero ahora or temas ajenos a su profesión y participación en este reality show.

De acuerdo con lo expuesto por la propia Martha Isabel Bolaños, hace pocos días le impusieron una millonaria multa de tránsito, según ella, por pasarse un semáforo cuando estaba en amarillo.

La sanción dejó un poco molesta a Bolaños Fotografía por: Arturo Rodriguez

“Imagínense que me pusieron un comparendo de un millón de pesos por pasarme un semáforo en amarillo ¡Ni siquiera en rojo! Así que por favor tengan cuidado porque nos espían todo el tiempo“, cuestionó a través de un video que colgó a su cuenta de Instagram.

La caleña también compartió con sus seguidores que deberá cumplir con una sanción pedagógica para reducir el valor de la sanción impuesta. Además, se animó a explicar por qué cometió la infracción.

“En amarillo lo que uno hace es acelerar, pero ahora no, ahora lo que hago es frenar en seco ¡No me vuelven a descuadrar de esa manera!, entonces voy aquí camufladita a hacer el curso. Les cuento para que no les vaya a pasar porque no demora diciembre con su alegría y esa es la plata de los regalos”, concluyó.

Críticas a Martha Isabel Bolaños por la explicación de su comparendo

A pesar de que la actriz de Yo soy Betty, la fea pretendía argumentar su actuar en la vía con esas declaraciones, a través de redes sociales no tardaron en cuestionarla por considerar que no tiene razón.

Y es que, contrario a lo mencionado por Bolaños, el Código Nacional de Tránsito indica en ese caso que la luz amarilla del semáforo es para detener progresivamente la marcha del vehículo, no para incrementar la velocidad.

De igual manera, la comunidad internauta le recomendó a Marta Isabel no frenar en seco, como ella misma lo dijo, para evitar choques y otro tipo de accidentes. “Me parece que el curso te va a servir para aprender lo que no debes hacer”, “imprudencias como esas causan accidentes y hasta trancones, porque quedan en los cruces e impiden el paso a los demás” y “mejor no aclares que oscureces”, fueron algunos de los mensajes que recibió.