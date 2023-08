Martha Isabel Bolaños destapó preferencias de Claudia Bahamón en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity se acerca a su etapa final y el ánimo de los participantes está cada vez más susceptible a cambios bruscos, entre otras cosas, por los altos niveles de estrés que manejan. Esto ha ocurrido con Martha Isabel Bolaños, quien ha tenido una serie de conflictos y diferencias con sus compañeros de reality.

Frente a esta situación se pronunció la caleña a través de sus redes sociales y aclaró que, contrario a lo que algunos concursantes y televidentes del programa pensaron, ella no fue a hacer amigos. Además, aseguró que la presentadora Claudia Bahamón tuvo sus preferencias, pero no con ella.

“Hay que observar, mi gente, porque todos somos espejos de todos (...) Diego dijo: ‘A Martha no le importa pasar por encima de la amistad, ¿cuál amistad si allá no había amistad? Yo siempre jugué sola y ahí más sola todavía, hasta Claudia se puso a favor de ellos ¡Me tocó durísimo! Ustedes no saben la popó que yo me comí allá ¡No se lo alcanzan a imaginar!”, aseveró Martha Isabel Bolaños.

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ aseguran que “a nadie le gusta trabajar con Martha”. ¿Qué pasó ahora? Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Posteriormente, la vallecaucana mencionó que, así como los participantes de MasterChef Celebrity sufrieron en competencia, fuera del concurso también les ha tocado “duro”. Fue entonces cuando tomó el caso de Diego Sáenz, quien tuvo que bloquear los comentarios de sus publicaciones en redes sociales para evitar recibir insultos y ataques de los televidentes.

“El ambiente se puso muy tenso por esos días, más adelante suceden cosas porque todo evoluciona. Al pobre Diego lo acabaron, Dios mío. Yo lo entiendo, no se debe estar sintiendo bien porque tiene el odio del país. No está chévere, pero bueno, es un reality y nosotros fuimos a eso, a exponernos, a entretenerlos, a crear opiniones, a generar polémica”, agregó Bolaños.

El llamado de Martha Isabel Bolaños a los fanáticos de ‘MasterChef’

“Otra cosa que hay para observar es toda la gente que comentó diciéndome: ‘Antes te detestaba, pero ahora te quiero’. Por eso no podemos creer ni en halagos ni en insultos. Nada de eso nos define ¿A mí qué me define?, lo que yo tengo en mi corazón y lo que yo siento”, aseveró la actriz, recordada por producciones como Yo soy Betty, la fea y Hasta que la plata nos separe.

Por último, la caleña le solicitó a quienes siguen el programa que eviten agredirla a ella, así como al resto de sus compañeros, porque, a pesar de las tensiones que se viven en cada capítulo, todo hace parte de la competencia y es algo que ya pasó.

“Pasan más cosas y yo la verdad me paso de noble, me paso de boba pero ya van a ver. Como sea gente, gracias por el apoyo, de verdad, no se lo tomen tan a pecho, es una competencia, ya pasó”, concluyó Martha Isabel Bolaños.