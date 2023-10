Natalia Sanint hace parte del grupo de finalistas de MasterChef Celebrity, programa de cocina del canal RCN. Al lado de Carolina Acevedo, Adrián Parada, Daniela Tapia y Nela González, la locutora disputa el primer puesto de la competencia culinaria. La también imitadora ha logrado ganarse el cariño de los seguidores del concurso, gracias a su sentido del humor.

¿Por qué se operó Natalia Sanint?

Recientemente, la comediante reveló que se sometió a una cirugía bariátrica de manga gástrica. En sus redes sociales contó que fue un proceso difícil, pero que todo ha salido bien porque siempre estuvo en las mejores manos. Feliz, la locutora dejó ver uno de los resultados que la tienen ilusionada respecto a la operación.

Natalia reveló, en sus historias de Instagram, que finalmente pudo usar un traje que antes de la operación, no había podido lucir. “Hace algún tiempo unas hermanas me dieron este set fucsia para mis shows, pero no me cupo. Ellas dijeron que me esperaban a que me quedara. Hoy me quedó”, escribió al lado de una fotografía donde se ve sonriendo y llevando la prenda mencionada.

Natalia Sanint está feliz con el resultado de su cirugía para adelgazar Fotografía por: Archivo

La finalista de MasterChef Celebrity le contó a sus seguidores las razones que la llevaron a tomar la decisión de operarse y entregó detalles del trastorno que padece.

“Fui diagnosticada con un trastorno compulsivo alimenticio, es decir yo como muchísimo, en cantidades (...) Hay gente que le dice a uno: ‘Usted para qué se hace eso, no sea floja, vaya haga ejercicio, dieta… a toda hora operándose y arriesgando la vida. Eso no es necesario, coma menos, dejé la tragadera, gorda’ (...) Alcancé a llegar a 99 kilos, casi 100, con 1.63 de estatura”, aseguró Sanint en una entrevista concedida a Lo sé todo.

“Estaba muy pesada y fue porque empecé a tener atracones de comida, que era comerme 6 roscones de arequipe con un café con leche grandote, después un paquete de papas, mis atracones no tenían pare, incluso hasta que sudaba y me enfermaba”, añadió. La cirugía bariátrica de manga gástrica, procedimiento al que se sometió Natalia Sanint, consiste en extraer una parte del estómago, para poder controlar de esta manera la cantidad de comida que ingiera.