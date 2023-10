Ellos son los adorables hijos de Manuela González de ‘Tía Alison’. Así se ven hoy

La actriz Manuela González interpreta a Lorena Maldonado, la directora del instituto en Tía Alison, producción que el canal RCN emite todas las noches. La bogotana, de 46 años, personifica en la mencionada telenovela a una mujer rígida y exigente, que no mezcla su trabajo con el amor, pero que está enamorada del defensor de familia Gustavo Orjuela, interpretado por Rodrigo Candamil.

Manuela, quien también ha hecho parte de productos audiovisuales como Perfil falso, Me llaman Lolita, En los tacones de Eva, Novia para dos, Mujeres asesinas y el Señor de los cielos, suele compartir, en las redes sociales, apartes de su vida personal y recientemente publicó una fotografía que generó ternura entre sus seguidores. En ella aparecen sus hijos, Pedro, de 7 años y Alma, de 5, fruto de su unión con Andrés Vasco, y Jerónimo, el hijo mayor de su esposo, a quien quiere como si fuera propio, como declaró en una charla con Kyenyke, donde destacó que siempre ha tratado de “estar ahí para ellos de la misma forma”.

La actriz, que lleva 12 años de relación con el empresario y se comprometió con él en París, el 7 noviembre del 2021, en la misma fecha en que celebraran diez años de estar juntos, estuvo casada antes con el guionista y libretista argentino Diego Vivanco.

Así fue el nacimiento de la hija de Manuela González

Aunque la artista no dio muchos detalles del nacimiento de su primogénito, sí compartió varios de la llegada al mundo de su segunda hija. “Resumen de una aventura maravillosa: 34. semanas de embarazo. Los hechos: ruptura de membranas (rompí fuente), empaque como pueda, corra para la clínica, empiezan las contracciones, me ve mi médico, me dice que todo va de maravilla, siguen las contracciones más impresionantes, pienso: ‘la naturaleza es sabia, esto un hombre no se lo aguanta’. Respiro, respiro, respiro. Una hora más tarde, siento que esta muñeca ya está casi que ‘ahí’, la obstetra de turno me revisa y está, efectivamente, ‘ahí’”, inició contando acerca del día en que nació Alma.

“Llaman a mi médico nuevamente, corra para sala de partos, tome aire, luego conténgalo, luego un gran pujo (que pujé literalmente con el alma) y Alma Vasco González nació. Así, como de película, ella perfecta, todos cerquita, amándonos. Y así fue, como entre carreras, risa nerviosa, lágrimas de emoción y suspiros de alivio, pudimos darle la bienvenida a esta vida a la princesa de nuestros sueños. Gracias, Dios, siempre”, concluyó.