Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de la primera vez que estuvieron juntos

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha sido una de las más sonadas y polémicas de los últimos años de la farándula nacional. Su diferencia de edad y el tipo de contenido que publican en redes sociales genera todo tipo de comentarios en algunos internautas. La pareja, que suele compartir varios aspectos de su intimidad con sus seguidores, los sorprendió recientemente con una nueva confesión. La actriz de 54 años y su pareja, de 23 contaron lo que sucedió la primera vez que tuvieron intimidad.

A través de la cuenta de su Facebook decidieron hablar de esa primera vez. Los también generadores de contenido contaron que antes de vivir ese momento de pasión, tuvieron una extensa charla para conocer qué esperaban de su pareja.

¿Cómo fue la primera vez de Alina Lozano y Jim Velásquez?

Todo ocurrió cuando la actriz invitó a Jim a pasar un fin de semana juntos. “Yo me sentía muy nuevo y yo decía ‘Alina debe tener unas expectativas supremamente grandes y supremamente amplias’ entonces sí tenía muchos nervios de no poder suplir las expectativas que tenía Alina (...) Me guiaste un poco porque yo no conocía mucho el mundo, yo veía tutoriales, ahora ya soy todo un experto (...) Ella me encanta y entonces tenía más miedo. Yo siento que cuando una ama a la persona siente como más compromiso de hacerla sentir muy bien, entonces yo sentía demasiado compromiso”, dijo el actor de 23 años.

Alina, la recordada doña Nidia de Pedro el escamoso, habló del momento en que su relación pasó a otro nivel. “Yo estaba nerviosa, él estaba nervioso y nos sentamos y nos tomamos un café y hablamos (...) Fue muy bonito fue romántico, fue pasional, pero tranquilo de parte de ambos. Claro, desde cada edad, hay una diferencia ya como se asume, como se vive la sexualidad, pero nosotros hasta en eso encontramos un punto en común de los dos que nos encanta”.

Alina aseguró que, en algún momento, recibió un comentario negativo que decía que las mujeres de 50 años ya no sentían nada ‘de la cintura para abajo’. “Somos mujeres y lo seremos hasta el último día y nuestra sexualidad nos pertenece y la podemos vivir como queramos”, contestó y reveló, que precisamente esas palabras la habían impulsado a contarle a sus seguidores sobre ese primer encuentro.