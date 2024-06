Epa Colombia se someterá a cambio extremo. Estas son las cirugías que se hará

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a sorprender a su numerosa comunidad de seguidores. Sin embargo, en esta ocasión debido a temas ajenos a su recién nacida o a su empresa, por los cuales ha sonado recientemente en medios de comunicación.

Y es que, a través de unas historias en Instagram, la bogotana dio a conocer que tomó la decisión de entrar al quirófano para someterse a un cambio extremo.

Epa Colombia, empresaria y antigua creadora de contenido para redes sociales. Fotografía por: Instagram

Las operaciones que se hará Epa Colombia

Según contó en su publicación, hay partes de su cuerpo con las que no está a gusto, entre esas su nariz, la cual ya se había retocado hace tiempo.

“Te quería decir, amiga, que me voy a operar (...) Mira, me quiero hacer la nariz y te voy a contar por qué. Hace uno o dos años, después de haberme hecho la rinoplastia, me puse a tomar y una vieja me pegó, entonces me tocó colocarme un injerto y está un poco quebradito”, explicó Epa Colombia sobre una de sus intervenciones.

De igual manera, Barrera Rojas mencionó que se va a operar el mentón porque “se subió en el embarazo” y dicha imperfección se hace perceptible cuando sonríe.

“Los senos, después del embarazo, me quedaron escurridos ¡Uy no! Por Dios que esos senos no... Al principio se veían bonitos, pero ya después me quedaron escurridos ¡Tú vieras cómo los tengo!”, agregó la también empresaria, aunque no dio fechas exactas de sus operaciones, teniendo en cuenta que hasta ahora está buscando el cirujano.

¿Cuándo se casan Epa Colombia y su novia Karol Samantha?

En una charla con Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1, Daneidy mencionó que “muy pronto” planea pedirle matrimonio a la mamá de su hija.

“Tengo una pareja maravillosa, que me apoya un montón, siempre ha estado ahí y es un ser humano maravilloso. Yo me pienso casar con Karol (...) No lo había contado, pero me voy a casar con ella muy pronto. Le voy a pedir matrimonio. Hay que mirar cómo hacerlo para que la pueda sorprender. Quiero que sea lindo y que sea único”, explicó Epa Colombia sobre lo que tiene planeado para su propuesta de boda. Sin embargo, la fecha todavía no está definida.