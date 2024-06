Supuesta amante de Beéle rompió el silencio y habló del escándalo por infidelidad

Un fuerte escándalo se desató en horas recientes a través de redes sociales y todo por cuenta de las explosivas declaraciones que entregó Camila Rodríguez, exesposa de Beéle, quien acusó al cantante de haberle sido infiel con una famosa influenciadora y modelo venezolana.

De acuerdo con Camila Rodríguez, estaba embarazada del segundo hijo que tuvo con Beéle cuando, una tarde como cualquier otra, encontró comprometedoras conversaciones de su expareja con Isabella Ladera. Las capturas de pantalla de estos chats fueron publicadas por Rodríguez y, allí, queda en evidencia la insistencia de Beéle en pactar una cita con la venezolana.

“Estoy sorprendida de ver a tantas mujeres hablar por todas estas plataformas de fuerza femenina, de respeto, de sororidad, de empatía hacia nosotras mismas las mujeres, y que en sus vidas reales y fuera de estas pantallas sean capaces de dañar un hogar y un matrimonio, ¿Cómo hacen?”, aseguró la también creadora de contenido, conocida como Cara, quien advirtió que aquel día que descubrió dichos mensajes sus hormonas se alborotaron e incluso llegó a estar en UCI por el colapso interno de su cuerpo.

De igual manera, la esposa de Beéle mencionó que sacó todo a la luz luego de ver unas fotos en la que el artista aparecía en un aeropuerto junto a Isabella Ladera: “El tiempo que lleva de nacido mi hijo es el tiempo que he decidido callar por respeto a mis hijos. Pero como veo que ya se está haciendo público y las cosas están escalando, decidí contárselos porque estoy viendo que hay muy poca responsabilidad afectiva”.

Isabella Ladera respondió a esposa de Beéle

Por medio de un video que compartió en Tiktok, la influenciadora aseguró que nunca ha tenido una relación amorosa con el músico barranquillero. Además, advirtió que no sería capaz de hacerle daño a una mujer.

“Hay veces en que ya no podemos sostener nuestros dolores, frustraciones o miedos, buscamos culpables y creamos villanos donde no existen ¡Destruimos! Hermana, yo tengo en claro los errores que volvería a cometer y los que no. Yo no le haría daño a una mujer, pero hay situaciones y experiencias que uno debe aceptar y vivir para crecer (...) y yo tomaré esta vivencia para crecer en lo que me corresponde”, comentó.

“Esto es chisme y embuste, por eso estoy tranquila, porque no hice nada malo ni rompí a nadie, no me metí en medio de nada ni dañé nada (...) Mi corazón está en paz y las energías no mienten, por eso elijo ser feliz”, concluyó Isabella Ladera, supuesta amante de Beéle.