¿Confirmado? Supuesta novia de Alejandro Estrada habló sobre su relación: “Caí”

Desde hace varios días se especula que Alejandro Estrada, ex de la actriz Nataly Umaña, tendría una relación amorosa con una cantante. Y aunque hasta el momento todo eran rumores, la joven rompió el silencio y confirmó qué tipo de relación tiene con el cucuteño.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada rompieron su relación, luego de que la tolimense le fuera infiel a su esposo con el cantante panameño Miguel Melfi, al que conoció durante su participación en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña

¿Alejandro Estrada tiene nueva novia?

Luego de ser vinculado con varias mujeres, incluida la actriz y presentadora Lina Tejeiro, nuevos rumores rodean a Estrada y, en esta ocasión, con una cantante pereirana que, para muchos, confirmó el nacimiento de su romance.

Se trata de Natyash, como se hace llamar artísticamente, quien concedió una entrevista a Lo sé todo y confirmó que, luego de estar radicada en Miami, se quedará un tiempo en Colombia porque tiene una relación amorosa.

“Qué rico volverse a enamorar y esa sensación de las maripositas en el estómago, de esperar ese mensaje, de salir con alguien y de verse al espejo ¡Ya me hace falta, ya es hora! (...) Varios han tocado la puerta y bueno, esa es una de las razones por las que me gustaría quedarme acá un tiempo. Vamos a darnos una oportunidad por aquí”, expresó.

Sobre si es Alejandro Estrada el hombre que la conquistó y cuánto llevan conociéndose, Natyash aseguró: “No comments (...) Colombiano... esa labia y esa miradita con esos ojitos ¡Conocí al colombiano y caí ahí en el hueco! (...) Es alguien especial, es bastante especial. Cariñoso y caballeroso. Me refiero a esa persona, ¿no? Yo no he confirmado nada”.

Y aunque parecía que las dudas habrían quedado sin resolverse, la respuesta que dio cuando le preguntaron si ha podido visitar a Estrada en la casa donde vivía con Nataly Umaña, fue para muchos la confirmación de los rumores de romance.

“¿A ‘La casa de los famosos?”, dijo Natyash entre risas, y luego agregó sonrojada: “No, a esa no ¡Ay no, me ponen nerviosa! ¡Ya me dio calor!”.

Natyash, supuesta novia de Alejandro Estrada, fue esposa de un integrante de Guns N’ Roses

La risaraldense viajó a Roma (Italia) cuando apenas tenía 17 años y fue cuando conoció a Daren Jay Ashba, conocido como DJ ASHBA, guitarrista de la reconocida banda de rock Guns N’ Roses, quien al poco tiempo de conocerla le pidió matrimonio.

“Estuve casada por más de nueve años con un artista de Estados Unidos y nos divorciamos hace un año y medio. Por eso, de Las Vegas, me fui a vivir a Miami (...) Llegué allí con cuatro maletas, un troley, un maletín y dos perritos”, aseguró Natyash.

“Mi sueño siempre fue ser actriz y no lo podía hacer cuando estaba casada porque no se me habría permitido hacer una escena erótica o haber podido dar un beso (...) Por eso empecé a liberarme con la música, porque no iba a perturbar mi matrimonio”, concluyó la cantante.