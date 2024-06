Manuela Gómez, “atormentada” por los resultados médicos de su hija: “No tengo paz”

Manuela Gómez atraviesa por días difíciles debido a los problemas que ha tenido últimamente con su embarazo. Así lo manifestó a través de unas historias en Instagram, por medio de las cuales advirtió que el nacimiento de la pequeña Samantha no será como lo esperaba.

¿Qué pasó con Manuela Gómez?

De acuerdo con lo expuesto por la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, últimamente vive “atormentada” por cuenta de la incertidumbre que le genera el estado de salud de su hija, quien deberá ser prematura porque sufre de hipoxia fetal (falta de oxígeno en el feto).

“Sí o sí la bebé tiene que nacer antes por todo lo que ha pasado, por los exámenes, las alteraciones, los resultados. El doctor tiene que tomar decisiones. La bebé tiene que nacer en 15 días o un mes, no se puede esperar las 40 semanas. Está sentada, entonces sí o sí tiene que ser cesárea. Yo prefiero que me la saquen porque vivir con esta incertidumbre, que se va a cerrar la arteria, que no le está pasando la comida”, explicó Manuela Gómez.

“Dicen que a uno se le acaba la tranquilidad cuando tiene hijos, ¿cierto? Y yo les digo que, aunque Samantha todavía no ha nacido, pero se me ha robado mi tranquilidad, mi sueño y mi descanso. Desde que me hice esos exámenes y los resultados salieron mal. No he dormido bien como en tres o cuatro noches y estoy desesperada pensando muchas cosas, pues uno trata de ser positivo, pero luego se pone a pensar ‘¿y qué pasa si...?’. Eso me tiene atormentada la vida. Ya no descanso ni duermo bien”, agregó la antioqueña, quien dejó preocupados a sus seguidores.

Problemas de Manuela Gómez en Estados Unidos

La salud de la también empresaria desmejoró desde hace varios días, cuando se encontraba de viaje por Estados Unidos. Precisamente, sobre su experiencia en uno de los centros médicos de ese país habló la paisa y aseguró que quedó “debiendo esta vida y la otra”.

“O sea, ni con un riñón alcanzo a pagar esa cuenta, les cuento. Y eso que me fui del hospital, me iban a dejar hospitalizada y me fui. ¿Cuánta plata hubiera quedado debiendo donde me hubiera quedado? ¡Dios mío! (...) Ahí tengo que ‘pelear’ eso con la aseguradora para que ellos paguen, porque yo tengo mi póliza en Colombia, un seguro de viaje, todo, pero uy, no, tenaz, de verdad fatal, fatal, fatal, uno enfermarse en los Estados Unidos y justo me pasa a mí, no, no, no. Dios ya no quiero ser tu mejor guerrera, por favor”, contó preocupada Manuela Gómez.