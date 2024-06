Martha Isabel Bolaños reveló sorprendentes secretos tras su salida de ‘LCDLF’

La salida de Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia (LCDLF) fue una sorpresa para todos, aun cuando la actriz presentía los resultados de la votación que perdió contra Miguel Melfi, Karen Sevillano y Alfredo Redes.

“Cuando salga, ya sea este domingo o el otro, cuando se la voluntad de Dios, tendremos oportunidad de reunirnos en un escenario para contarles muchas cosas, muchas decisiones que tomé aquí y que, de verdad, parten mi vida en un antes y un después”, fue la promesa que hizo la caleña pocas horas antes de su eliminación.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños tras su salida de ‘La casa de los famosos’?

Por medio de una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram, ‘La Pupuchurra’ aseguró que, aunque quería llevarse los 400 millones del premio mayor, “los tiempos de Dios son perfectos”.

“Yo no quería salir, obviamente, y me veía en la final porque siento que pagué un precio altísimo de dolor, de energía y de todo, pero ya fue. Lo importante es que alcancé a transformar muchas cosas que quería y salí en paz y alegre, pero con mucha nostalgia por Julián Trujillo y Sebastián”, expresó.

Fue entonces cuando Martha Isabel Bolaños reveló un secreto sobre La casa de los famosos y es que no ha querido ver el programa: “No me he metido a Vix ni he visto el 24-7 porque me da guayabo. La verdad es que no quiero ver la casa (...) Ya me enteré de que la final es el 17 y allá estaremos dándolo todo para cerrar este ciclo con el mayor respeto y gratitud”.

Martha Isabel Bolaños hizo confesión sobre Isabella Santiago y Mafe Walker

Como estaba anunciado, la actriz de 50 años fue la invitada de este martes en Buen Día Colombia, programa matutino del canal RCN en el que respondió varias preguntas, como la de qué le depara a su relación amistosa con Mafe Walker e Isabella Santiago ahora que ya no está en La casa de los famosos.

“Yo tengo que reunirme con ellas y ver cómo va la vuelta”, expresó inicialmente.

“Con Isabella hubo rayes, la quiero, cuando se fue sentí la conexión, pero tampoco fluía mucho, tocaba remarla un poquito, entonces por eso digo que no voy a fuego con ella. Tengo que conocerla más afuera a ver qué pasa (...) A Mafe la quiero, la aprecio, pero no sé que tanta amistad pueda surgir, con Sebastián, Julián y José Miel sí, a la fija”, concluyó Martha Isabel Bolaños.