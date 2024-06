Epa Colombia contó la verdad sobre la quiebra de su empresa: “Nunca lo he hablado”

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, abrió su corazón en una reciente entrevista y expuso parte de su historia como empresaria, profesión por la que ha tenido varios problemas.

Para nadie es un secreto que la también influenciadora tiene una conocida marca de productos capilares, pero pocos conocen cómo surgió la idea de este emprendimiento. Razón por la cual contó la verdad en una charla con el podcast Vos Podés, de Tatiana Franco.

“Yo me la pasaba con gays y trans. Ellos aplicaban un producto que se llama cera fría en Venezuela. Luego fui a Rusia en 2018 y me apliqué una queratina allá, entonces me traje el contacto del musulmán que las hace y le dije que me las fabricara acá en Colombia”, explicó.

¿Empresa de Epa Colombia está en quiebra?

De acuerdo con lo expuesto por la bogotana en Vos Podés, su negocio sufrió millonarias pérdidas por los malo manejos financieros de sus contadores.

“La empresa perdió demasiados millones de pesos porque los contadores hacían más declaraciones y la empresa iba en pérdidas ¿Cómo vas a pagar impuestos así?, no se sacaba ni lo de los productos (...) Ellos me decían que la nómina tenía que ser muy alta para reducir gastos con la Dian. Yo tenía una nómina de 350 millones de pesos, entonces perdí miles de millones”, comentó Epa Colombia.

“Mi empresa estaba quebrada, tengo que ser sincera y nunca lo he hablado, mi empresa estaba quebrada en 2022 y con Karol (su novia) la recuperamos en 2023. Perdió muchos millones de pesos porque los contadores hacían malas declaraciones y la empresa iba en pérdidas”, concluyó al respecto.

La “peor” parte del embarazo de Epa Colombia

A través de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, antes del nacimiento de su hija Daphne Samara, a la creadora de contenido le preguntaron por “la peor parte de su embarazo” y sus palabras sorprendieron a más de uno.

Y es que, según Barrera Rojas, durante todo ese tiempo no pudo tener relaciones íntimas con Karol Samantha, su pareja, lo que le hizo mucha falta.

“Lo peor que me pasó en este embarazo es que no pude hacer el amor, pero ya llegará el momento de volver a hacer el amor (...) Me dieron muy rudo los síntomas, en especial que a veces me sentía muy triste, pero eran las hormonas”, comentó Epa Colombia, tras lo cual recibió una gran cantidad de críticas.