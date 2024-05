‘Epa Colombia contó por qué salió corriendo de la clínica el día de su parto

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, compartió en días recientes una experiencia muy personal y emotiva con sus seguidores. Y es que, como es bien sabido, Epa Colombia se convirtió en madre el pasado 9 de abril, día en que le dio la bienvenida a su hija Daphne Samara.

Según los informes, Epa Colombia comenzó a experimentar fuertes dolores en la madrugada de aquel día, lo que indicaba que el trabajo de parto había comenzado. En un emotivo video, ella documentó las etapas de su parto, mostró sus estados de ánimo, cambios físicos y los dolores antes de dar a luz.

Sin embargo, la experiencia en la clínica no fue completamente positiva. Epa Colombia dio a conocer un incidente preocupante que ocurrió después del parto, cuando una enfermera le informó que su hija estaba mostrando signos de ictericia, una condición común en recién nacidos que puede causar una coloración amarillenta en la piel. La forma en que la enfermera manejó la situación, particularmente al intentar tomar una muestra de sangre de la bebé, causó gran angustia a la influenciadora, quien decidió abandonar la clínica de inmediato.

“Una vez llegó una enfermera y me dijo que mi hija estaba amarilla y que tocaba sacarle una muestra o que no la dejaban ir a la casa. Cuando le cogieron una mano y la empezaron a tocar de manera brusca para buscarle la vena y eso me quitó todo mi malestar y me la llevé de la clínica”, explicó.

Pero esta no fue la única mala experiencia que se llevó Epa Colombia de la clínica donde la atendieron: “Me fue mal en la lactancia desde la clínica, porque decían diferentes informaciones y me lastimaron (...) Amiga, realmente me pasaron muchas cosas y yo dije: no las voy a decir, pero yo no me aguanto nada y todo lo voy contando, así me pasaba muchas cositas y me han venido pasando cositas, pero yo he sido fuerte”.

El mensaje que Epa Colombia ignoró de Marbelle

En una entrevista que concedió a la emisora Tropicana, la intérprete de Collar de perlas y Amor sincero destacó el rol que ha desempeñado Daneidy Barrera en su primera etapa como madre. Además, tildó de “inspirador” el cambio que ha tenido a lo largo de los últimos años.

“Nunca nos hemos visto, pero yo la respeto y la quiero mucho. Es una persona que ha aprovechado para evolucionar, para aprender muchas cosas y para llevar de su mano a su bebé. Yo creo que cuando uno es mamá cambian muchas cosas en la cabeza. Esto va a ser algo muy bonito en su vida y ha tenido un cambio muy interesante que ha sido inspirador para muchas mujeres. Creo que con esta nueva etapa de mamá van a despertarse nuevas cosas en ella”, comentó Marbelle sobre Epa Colombia en aquella ocasión, aunque no obtuvo respuesta por parte de la también empresaria, o al menos no en público.