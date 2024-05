Epa Colombia reveló preocupante diagnóstico de salud: “He llorado a solas”

Tras el nacimiento de su hija Daphne Samara, la influenciadora y empresaria Epa Colombia reveló que ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la salud mental. Incluso, aseguró que fue diagnosticada con una afección que encendió las alarmas entre sus seguidores.

'Epa Colombia', influenciadora y empresaria colombiana. Fotografía por: Revista Vea

¿Qué tiene Epa Colombia?

La depresión posparto es una condición seria que puede afectar a las nuevas madres después del nacimiento de un hijo. Recientemente, la creadora de contenido Daneidy Barrera (nombre de pila) compartió su experiencia con esta difícil situación.

“A mí sí me dio mucha depresión, me dio mucha ansiedad, muchos malos pensamientos, a mí me pasaron muchas cosas, no sé por qué, como no fue un embarazo normal”, explicó inicialmente.

Epa Colombia también advirtió que, aunque no ha tenido crisis, los sentimientos de ansiedad, irritación, tristeza con llanto e inquietud, se convirtieron en ‘el pan de cada día’. Sin embargo, advirtió que ha encontrado consuelo en su propia hija.

“Obvio que he llorado a solas, oro mucho y jamás dejaré a mi pareja. Y, por supuesto, me parece una etapa muy dura porque es un cambio grande, pero, ¿sabes qué es lo más lindo?, ver a mi hija creciendo”, concluyó.

¿Epa Colombia quiere tener más hijos?

Durante una conversación que tuvo con Lo sé todo, a la joven empresaria preguntaron si planea darle un hermano a Daphne Samara, quien apenas cumplirá dos meses de nacida, y ella contestó que su deseo es agrandar la familia, pero para eso deberá esperar un tiempo.

“Más adelante, después de que nos recuperemos. El doctor dice que por ahí en dos añitos nuevamente. Hay que esperar que todo se acomode y me sane para volver a tener otro bebé”, explicó.

Cabe recordar que Epa Colombia quedó en embarazo gracias a un exitoso proceso de fertilización in vitro, con donante extranjero, por el cual pagó una millonaria suma de dinero: “Normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos entre cincuenta y cien millones de pesos, eso sin incluir las inyecciones, los medicamentos y las idas al laboratorio. Digamos, como mi pareja quería que fuera niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para asegurarnos de ello y, por supuesto, eso también tiene un costo adicional. Todo cuesta mucho”.