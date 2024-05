Dayana Jaimes reveló qué le dijo a la esposa de Omar Geles en las exequias

El pasado martes 21 de mayo, el mundo del vallenato se vistió de luto con la repentina muerte de Omar Geles, cantante, acordeonero y compositor colombiano, quien se destacó por ser el autor de reconocidas canciones. Los caminos de la vida, Una hoja en blanco, Déjala, Y no estás aquí, son algunos de esos temas con los que el artista conquistó el corazón del público.

Dayana Jaimes acompañó a Maren García, esposa de Omar Geles

En medio del sepelio del artista, se vio llegar a Dayana Jaimes a acompañar en su dolor a Maren García, esposa de Geles, quien se mostró desconsolada junto al féretro.

Desde su experiencia, la viuda de Martín Elías la abrazó y le dio algunas palabras de aliento. A través de sus redes sociales, la comunicadora se refirió a ese momento y cómo le recordó el día que el hijo de Diomedes Díaz falleció.

“Todos en la vida hemos pasado por momentos supremamente dolorosos y hemos tratado de hacer una oración y las oraciones no salen. A mí me pasó muchas veces y me arrodillaba y lo que hacía era llorar, llorar y llorar y con el tiempo entendí que en esos momentos es cuando Dios escucha y de lo que hay en nuestro corazón, de pronto, de nuestra boca no pedimos nada, pero nuestro corazón anhela todo”, dijo.

Enseguida, agregó: “todo esto que ha pasado me hizo retroceder a esos días grises y oscuros en los que yo no veía luz y muchas veces pensé que no iba a poder y que me iba a quedar ahí y que no iba a salir adelante y que quizá, de pronto, no estaría aquí hablándoles a ustedes, pero pude con eso, he podido con muchas cosas y todo pasa en la vida, ahora lo vemos todo difícil, todo oscuro, todo como si no fuéramos a salir adelante pero sí se puede. Esto será un proceso, de mucho aprendizaje, aunque creemos que la vida no sigue, pero sí sigue”.

En su reflexión, la periodista invitó a todas las personas que están pasado por una pérdida, a seguir luchando por la vida. “Tenemos que construir nuevamente ese proyecto de vida por algunas personas, construir y salir adelante con esa ausencia. Yo siempre describo todo el proceso como una cicatriz que tengo, yo recuerdo a Martín y todavía me da mucha nostalgia, pero ya no me duele como los primeros días, así ha sido mi proceso porque todos se viven de maneras diferentes”.

¿Qué le dijo Dayana Jaimes a Maren García, esposa de Omar Geles?

En las imágenes del sepelio de Omar Geles, Dayana Jaimes abrazó a Maren García y se observó que le decía algunas palabras de aliento. La viuda de Martín Elías reveló a través de sus redes sociales, qué le dijo en ese momento.

“Yo le decía a Maren ese día que ella es una mujer muy afortunada porque ella llegó a la vida de Omar a darle mucha estabilidad, le dio una hermosa familia, y el amor a ellos les brotaba por todas partes. Yo sé que ella ahora en su dolor no se dará cuenta de eso, pero más adelante lo verá de esa manera y se sentirá orgullosa y esa será su mayor satisfacción, su mayor recuerdo que tenga por el resto de su vida”.