Omar Geles compuso una exitosa canción de reguetón. Así suena

El pasado martes 21 de mayo, el cantante Omar Geles falleció en una clínica en Valledupar, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de tenis junto a su amigo Ósmar Pérez.

Omar Geles. Fotografía por: Instagram

Pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo, el artista vallenato murió en horas de la noche. La lamentable noticia enlutó no solo al folclor en Colombia, sino a todo el mundo del entretenimiento. Cantantes, actores, presentadores y más personalidades de la farándula se unieron para homenajear la memoria de quien fue el autor de grandes éxitos del vallenato como Una hoja en blanco, Tarde lo conocí, Busca un confidente, Mi amor por ella, Me gusta, me gusta, Cuando lleguen los millones, El amor más grande del planeta, 20 vidas más, y muchas más.

¿Cuál es la canción de reguetón que compuso Omar Geles?

Durante toda su vida, la carrera de Omar Geles estuvo ligada al vallenato; sin embargo, el compositor también escribió salsa y una canción de reguetón.

Se trata del tema Chao amor, un experimento que el artista quiso hacer en el 2006 con el grupo La gente de Omar Geles. La canción salió al mercado y combinó sonidos con los bombos y las cajas del reguetón, y el acordeón del vallenato. El tema formó parte del álbum Se siente vallenato.

Aunque miles de personas de esa generación crecieron escuchando esa canción, muchos no sabían que es de la autoría de Omar Geles.

Letra de ‘Chao amor’, reguetón escrito por Omar Geles

Chao amor que te vaya bien y no llores que de nada servira Chao amor espera otro tren porque el mío no tiene cupo ya.

___

Y qué distinto hubiera sido que me hubieras querido como yo que me hubieras amado corazón no estarías llorando.

___ Y qué distinto hubiera sido que tú me hubieras querido como yo te quiero amor si me hubieras dado un beso en vez de un engaño.

___

Le diste el corazón al hombre equivocado pero te pagó como tú me habías pagado no me alegra tu mal pero busca otro camino que yo te perdoné pero también te eché al olvido.

___

Chao amor que te vaya bien y no llores que de nada servira Chao amor espera otro tren porque el mío no tiene cupo ya.

___

Tú me engañaste tú te burlaste y en tus brazos tú me enredaste me imnotisaste me maltrataste y el corazón ya me lo desechaste.

___

Es que no quiero nena linda nunca más estar contigo no quiero tus besos yo no quiero tu cariño las cosas que tú me dices no las creo ni un poquito quiero que tú me entiendas que ya no te necesito.