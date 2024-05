Conoce quiénes son los siete hijos de Omar Geles. A esto se dedican

El pasado 21 de mayo, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la repentina muerte del cantautor vallenato Omar Geles, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras jugaba un partido de tenis con Ósmar Pérez.

Aunque el artista vallenato fue remitido de manera inmediata a una clínica, llegó sin signos vitales. Pese a que fue reanimado por los médicos, su cuerpo no resistió y falleció en horas de la noche.

¿Quiénes son los hijos de Omar Geles?

Omar Geles es recordado por las múltiples canciones que escribió para diferentes artistas y que se volvieron en todo un éxito a nivel nacional e internacional como Una hoja en blanco, Cómo le pago a mi Dios, Los caminos de la vida, Sueños de olvido, Un viejo amor, Después de tantos años, entre otras.

Aunque su carrera artística siempre fue lo más comentado de su vida, con su muerte su área personal ha causado interés en sus fanáticos. El acordeonero y compositor dejó siete hijos, fruto de su amor con tres mujeres diferentes.

A continuación, te contamos quiénes son los herederos del artista:

Es el primogénito de Omar Geles, quien nació fruto del matrimonio del fallecido cantante con su primera esposa Liliana Carrillo, quien también murió el 30 de mayo del año pasado a causa de un cáncer.

El joven es manager de artistas y por medio de sus redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje a su papá. “No te he querido ver en ese cajón, no es la imagen que quiero que quede en mi memoria mejor me quedo con tu sonrisa bonita con tu amor infinito con tu sentido del humor con tus besos que me reiniciaban la vida siempre que me los dabas. Me tatúo estas palabras en mi mente y mi corazón porque te fuiste orgulloso de mí y eso es lo que me hace más feliz en el mundo,, me duele el alma me duele todo pero sé que desde el cielo junto con mi mamá nos van a dar la fortaleza y la sabiduría para afrontar todo lo que venga”.

También es hijo de Omar Geles y su primera esposa Liliana Carillo. Su perfil en Instagram es privado, pero allí suma 4.000 seguidores.

Daniel Geles

Después de su separación de Liliana Carrillo, Geles se dio una nueva oportunidad en el amor con Claudia Fontalvo, con quien tuvo a Daniel, quien actualmente tiene 21 años. Decidió seguir los pasos de su padre, no solo como compositor, sino también tocando el acordeón y la guitarra.

En el 2020 lanzó su primera canción titulada Sin que nadie sepa. “Yo mismo la toqué y la interpreté en mi canto. La canción habla acerca de un amor que es como secreto, dos personas que se gustan, pero prefieren tener su amor reprimido, nunca se han dado la oportunidad de estar juntos”, dijo el joven en una entrevista para El Pilón.

Daniel contó con el apoyo de Omar Geles desde que era un niño. “Con mucho cariño quiero presentarles a este campeón de la vida… Aprendió solo a tocar el acordeón más temprano que yo, mi primera canción la hice a los 17 años, él a los 11 ya había hecho varias y son canciones sorprendentes”, escribió el fallecido cantante hace un tiempo en sus redes sociales.

Stephanie Geles

Aunque no se conocen detalles sobre la vida de Stephanie, quien también es hija de Omar y Claudia, en su cuenta de Instagram tiene 32 mil seguidores; sin embargo, en su feed solo reposa un post que fue publicado en el 2022 donde dejaba un mensaje expresando el orgullo por el cantautor. “Para mí, él es mejor y el juglar del vallenato más joven.Gloria a Dios por todo los que nos ha dado”.

Con su actual esposa Maren García, Omar Geles tuvo a sus tres hijos menores: José Juan Geles, José Mario Geles e Isabella Geles.

En sus redes sociales, el artista publicó el año pasado una foto donde aparecía con sus siete herederos. “Esta dicha la comparto con ustedes. Tener a mis 7 hijos juntos aquí conmigo es indescriptible. No sé ni qué decir, pero lo que sí sé es que, aunque me haya separado de las primeras mamás de mis hijos, de ellos jamás lo haré. El amor hacia la pareja es así, pero el amor a los hijos es para siempre”.