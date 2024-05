Sebastián González lanzó fuerte insulto a Melfi en LCDLF y le llovieron críticas

Cada día, los ánimos de los participantes en La casa de los famosos se calientan. La evidente rencilla entre los Papillentes y Galácticos sigue dando mucho de qué hablar, pues han tenido que cambiar estrategias para salvarse de estar en la placa de nominación.

'La casa de los famosos' Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Aunque solo quedan tres del ‘Equipo Galáctico’ y cinco del ‘Team Papillente’, en manos del público sigue estando la decisión de quién se queda y quién se va de la competencia. Esta semana los nominados son: Ornella, Alfredo, Melfi, Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Sebastián González.

¿Qué pasó con Melfi y Sebastián González?

Luego que Ornella y Martha ganaran la prueba de presupuesto, Melfi y Sebastián González tuvieron un fuerte desacuerdo. Todo ocurrió luego que el actor dejara descongelando unos alimentos, pero, al parecer, el cantante panameño los quitó del recipiente en el que estaba, generando molestia en el integrante del Team Galáctico.

En las imágenes se observa cuando Melfi tiene una actitud grosera, cierra la nevera bruscamente y se va de la cocina, donde estaba Sebastián con Martha.

“Lo que es ser mala gente, de verdad. Tenía esto remojando para que se descongele y mira, lo dejaron ahí en lugar de ponerlo en otra vasija... O sea, eso es ser... Hijo de pu#$”, dijo el actor con bastante molestia, mientras la actriz intentó tranquilizarlo.

Sebastián diciéndole hijo de puta a Melfi,vean pues al morronguito según se lleva bien con todos,más obvio que solo es actuación como todos los galácticos #LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/NffBpSkpl1 — Purrungo♕ (@Mynameis_Insane) May 22, 2024

Aunque no ocurrió nada más, ni un juego de palabras con el panameño, en redes sociales lo están tildando de “morrongo”, pues muchos aseguran que su actitud pacificadora sería solo una máscara. Sin embargo, también hubo algunos internautas que defendieron al actor, recordando todas las veces que los Papillentes los han tratado mal a ellos. “Sebastián diciéndole hijo de puta a Melfi, vean pues al morronguito según se lleva bien con todos, más obvio que solo es actuación como todos los galácticos”, “está sacando las garras”, “lo dice como expresión, no como ofensa hacia Melfi”, “la mala palabra fue expresión por la situación, no se lo dijo a él”, “se le salió”, “ese es el verdadero Sebastián, desde que entró no le compro ese discurso”, “no saben cómo tratar de distorsionar la buena imagen de Sebastián”, “se le olvidó que estaba haciendo un personaje y se salió”, “no hay respeto entre ellos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Disgusto de Martha Isabel Bolaños con Julián Trujillo

Recientemente, el ‘Jefe’ puso a los concursantes a hacer una actividad en la que debían decir cosas de los demás. Sin embargo, lo que Alfredo dijo de Martha no fue tan positivo, pues aseguró que ella era “falsa”.

Aunque a la actriz no le disgustó precisamente esa palabra, lo que sí expresó que le había dolido fue que su amigo y compañero de equipo, Julián Trujillo, no la hubiera defendido cuando el Papillente mencionó que él (Julián) había cambiado desde que se juntó con ella.

Aunque le hizo saber su descontento al actor, en redes se rumora que podría tratarse de la estrategia que armaron de hablar lo que el equipo contrario quiere escuchar, para confundirlos, teniendo en cuenta que, como Pantera es el líder de la semana, tiene la ventaja de espiarlos en algunos momentos.