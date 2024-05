Novia de Julián Trujillo habló de su cercanía con Martha Isabel Bolaños en LCDLF

En los últimos días, se ha rumorado dentro y fuera de La casa de los famosos, que la cercanía de Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo, líderes de los ‘Galácticos’, estaría, supuestamente, sobrepasando los límites de la amistad.

Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Walter Gómez Urrego/Canal RCN

Para muchos internautas, las muestras de cariño que han tenido evidencian que algo “raro” ocurre entre ellos. Sin embargo, ellos nunca se han referido al respecto.

¿Qué piensa Susana Rojas de Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños?

En redes sociales, los usuarios le han dejado mensajes a Susana Rojas, novia de Julián Trujillo, preguntándole qué piensa al ver a su pareja tan cariñoso con su colega.

Debido a eso, Rojas hizo una transmisión en vivo y despejó las dudas de sus seguidores, dejando en claro que conoce muy bien a su novio y los límites que él pone.

“Pues si yo estoy desocupada un domingo a las 11 y media de la noche, no me voy a estar metiendo a un en vivo de una persona que es la pareja de alguien a quien yo no apoyo en un reality, solamente para venir a tirar hate, o sea. Yo sé quién es él, yo sé quién soy yo, yo sé la relación que tenemos y yo lo estoy viendo todo, todo el tiempo, ¿entonces? ¡Nada qué hacer! ¡Nada qué hacer!”.

@SusanaRojas peinando a los Haterllentes desocupados 🫶🏻✨👽



Te amamos reina 👸🏻 Sabemos que confías en Julián y sabes la clase de hombre que es 😍✨👽#LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/14EvBrSUXp — PATICA no de porro 🚬 (@Pate_cera) May 20, 2024

Sus seguidores apoyaron sus palabras: “Susy no tiene que estar estresada porque Martha no es Nathaly, ni Julián es tan buscón como Melfy”, “una mujer madura que sabe quién es su pareja, muy bien por ella”, “tiene que ser una tesa y una mujer madura para estar con ese man que es un firme”, “Julián es un caballero, solo es una bonita amistad”, “me encanta lo caballeroso que es Julián por eso hay tanta empatía, no solo con Martha, también con Sebastián”.

#LacasadelosfamososCol #lacasadelosfamososCo cuando uno sabe quién es uno, y con quién está, no hace falta ser una tóxica celosa con mil reglas ridículas para poder ser feliz. Excelente ejemplo, Julian y@SusanaRojas pic.twitter.com/5sSymuihcV — Jero (@JeroFm7) May 20, 2024

Esto dijo Martha Isabel Bolaños

En diálogo con Julián y Sebastián González, sus compañeros de equipo, la actriz de Betty, la fea, se refirió a esos rumores que fueron creados por La Segura dentro de la casa. Sobre eso, dijo: “la creatividad que ellas tienen la usan para todo. Cuando La Segura hablaba que cuando alguien tiene pareja, hombre o mujer, eso de besito en la espalda y eso, no va. Y lo decía por Julián y yo porque me miró, porque yo en estos días abracé a Julián por detrás y le di un besito, pero nada que ver. Solamente les digo una cosa, el que tiene rabo de paja no debería acercarse a la candela”.

